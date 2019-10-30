Как согреться и не заболеть, если сильно замерзли

Зимой нужно быть готовым к любым неожиданностям, в том числе – к переохлаждениям.Чтобы избежать переохлаждения, врачи советуют одеваться «как капуста», не носить тесную обувь, употреблять калорийную пищу и отказаться от алкоголя.Как не заболеть, если сильно замерзли и промочили ноги?Если вы сильно замерзли, больше двигайтесь, чтобы улучшить кровообращение и согреть организм. Выпейте горячего чая или кофе.Как можно быстрее зайдите в теплое помещение. Если кожа побледнела, не растирайте ее снегом. Можно сделать легкий массаж теплой рукой, но не перчаткой, погрузить руки в едва теплую воду. Восстановительный процесс должен быть постепенным, поэтому нельзя греться в горячей воде или около батареи. Запрещается пить алкоголь — он усиливает обмен веществ и обеспечивает более высокую теплоотдачу.Когда попадете домой, сразу снимите мокрую одежду. Наденьте теплые шерстяные или фланелевые вещи, укройтесь одеялом. Восстановить кровообращение и наполнить организм теплом поможет теплое молоко или чай.При сильном переохлаждении следует обязательно обратиться к врачу. Если озноб не проходит, появилась заторможенность и апатия, галлюцинации, замедлились пульс и дыхание, человек потерял сознание — вызывайте «скорую».