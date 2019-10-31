Названы полезные продукты для укрепления суставов
Эксперты рассказали, что есть, чтобы суставы были здоровыми. Они рекомендуют исключить из рациона «усилители» вкуса. Майонез, кетчуп, уксус (кроме натурального), по мнению специалистов, вредит молодости и гибкости суставов. Они рекомендуют употреблять больше свежих овощей, фруктов и продуктов, которые содержат коллаген.
Диетологи составили топ-5 продуктов для поддержания суставов здоровыми.
1. Рыба и водоросли. Они богаты веществами, которые полезны нашим суставам. Полезно включать в свой рацион заливную рыбу, студень и бульоны, сваренные из костей и хрящей.
2. Яблоки. Их употребляют для профилактики артрита и болезней позвоночника.
3. Морепродукты. Для хрящевой ткани считаются полезными сера и селен. Поэтому нужно есть морскую капусту, чеснок, треску, мидии и кокосы, потому что они богаты селеном. Также селеном и серой богаты крыжовник, слива, лук, яблоки, капуста и яйца.
4. Цитрусовые. Витамин С сохраняет суставы от разрушения. Эксперты подчеркнули, что больше всего витамина С в шиповнике. Немного меньше этого витамина в цитрусовых и черной смородине. Также эксперты советуют пить грейпфрутовый сок, чтобы вывести соли из суставов.
5. Молочные продукты. Известно, что кальций является источником питания для суставов. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять в первой половине дня молочные продукты.
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