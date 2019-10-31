Названы полезные продукты для укрепления суставов

Эксперты советую укреплять суставы яблоками и морепродуктами.Эксперты рассказали, что есть, чтобы суставы были здоровыми. Они рекомендуют исключить из рациона «усилители» вкуса. Майонез, кетчуп, уксус (кроме натурального), по мнению специалистов, вредит молодости и гибкости суставов. Они рекомендуют употреблять больше свежих овощей, фруктов и продуктов, которые содержат коллаген.Диетологи составили топ-5 продуктов для поддержания суставов здоровыми.1. Рыба и водоросли. Они богаты веществами, которые полезны нашим суставам. Полезно включать в свой рацион заливную рыбу, студень и бульоны, сваренные из костей и хрящей.2. Яблоки. Их употребляют для профилактики артрита и болезней позвоночника.3. Морепродукты. Для хрящевой ткани считаются полезными сера и селен. Поэтому нужно есть морскую капусту, чеснок, треску, мидии и кокосы, потому что они богаты селеном. Также селеном и серой богаты крыжовник, слива, лук, яблоки, капуста и яйца.4. Цитрусовые. Витамин С сохраняет суставы от разрушения. Эксперты подчеркнули, что больше всего витамина С в шиповнике. Немного меньше этого витамина в цитрусовых и черной смородине. Также эксперты советуют пить грейпфрутовый сок, чтобы вывести соли из суставов.5. Молочные продукты. Известно, что кальций является источником питания для суставов. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять в первой половине дня молочные продукты.