Этот овощ поможет стабилизировать уровень сахара в крови

Названы полезные свойства капусты.Одной из главных овощных культур в нашем регионе является капуста. Наиболее известна белокочанная капуста, однако существует более ста ее видов — кочанная (краснокочанная и белокочанная), листовая, брюссельская, цветная, китайская и др.Белокочанная капуста включает в себя множество витаминов, которые очень важны для нашего организма. В ней содержатся следующие витамины: С, К, провитамин А, В1, В2, В3, а также витамин U, который предупреждает образование язвы двенадцатиперстной кишки и желудка. Наиболее полезна капуста не подверженная тепловой обработке, квашенная или свежая.Рассмотрим наиболее важные полезные свойства капусты:• Применение в косметологии: входит в состав масок для лица, обладает отбеливающим эффектом, увлажняет кожу• Используется для профилактики болезни сердца• Полезна при гастрите и язве желудка• Снижает уровень сахара в крови• Полезна для почек• Полезна для печени• Помогает при простуде• Полезна при мастопатии• Помогает при подагре• Полезна при боли в позвоночнике и суставах• Снимет головную боль• Очищает от шлаков и токсиновРассмотрим диету на основе капусты.КЛАССИЧЕСКАЯЭта диета рассчитана на 10 дней. За это время можно скинуть до 10 кг. В период этой диеты ничего нельзя солить, капусту можно есть в любом количестве и только свежую. Пить можно до двух литров в день зеленый чай или воду.На завтрак: кофе без добавления сахара, можно использовать сахарозаменитель.На обед нужно съесть салат, приготовленный из капусты с добавлением 1 ст. ложки нерафинированного растительного масла. Через день нужно добавить 1 яйцо, сваренное вкрутую.На ужин: рыба или варенное постное мясо (200г), стакан кефира.Следует отметить, что к этой диете нужно относиться с осторожностью и быть уверенной, что ваш организм здоров. Эта диета противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сахарном диабете, нарушениях функции почек. Диету на основе капусты можно проводить 1 раз в 1-2 месяца.