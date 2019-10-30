Обнаружено новое полезное свойство молочных продуктов

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Эти продукты являются действенной профилактикой диабета.Высокобелковая пища может способствовать снижению риска развития сахарного диабета второго типа, сообщили ученые из НИИ California Dairy Research Foundation.Исследователи выявили положительное влияние молочных белков на уровень глюкозы в крови и пришли к выводу, что молочные продукты являются действенной профилактикой диабета второго типа.При этом оказалось, что количество белка в продукте – это не единственный фактор, влияющий на уровень сахара в крови. Наукой доказано, что процесс усвоения белка и аминокислот стимулирует выработку инсулина, что особенно важно для пациентов с диабетом второго типа.Во многом тип белка определяет способность организма к выработке инсулина. К примеру, некоторые животные белки могут положительно влиять на способность выработки инсулина и снижать риск развития диабета, в то время как другие будут иметь нейтральный или даже отрицательный эффект.По словам авторов исследования, молочные белки в большей мере способствуют секреции инсулина и инкретинов – гормонов, являющихся стимуляторами секреции инсулина – по сравнению с другими белками животного происхождения.Включив в рацион молочные продукты типа молока, сыров, йогурта и тому подобного, можно нормализовать содержание глюкозы в крови и снизить риск диабета.