Диетологи назвали десять главных суперфудов

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Оказывается, есть продукты, которые являются мега-полезными для здоровья, и их всего десять.Как известно, продукты, выросшие на грядках, кустах и деревьях, считаются самыми витаминизированными и полезными. Но среди них профессиональные диетологи выделяют всего десять, обладающих уникальными свойствами и называющихся суперфудами. Такие продукты, в отличие от остальных, эффективно насыщают клетки организма витаминами, минералами и другими полезными веществами. Их стоимость может быть и низкой, и даже слишком высокой, но диетологи все-таки рекомендуют их покупать и кушать, оставив желание сэкономить на собственном здоровье.Десять главных суперфудов, которые вы можете себе позволить есть каждый день:1. Шпинат. Листья шпината издавна считаются источниками силы и энергии, так что эту зелень обязательно нужно включить в рацион питания.2. Орехи. Абсолютно все орехи имеют в своем составе жирные кислоты Омега-3. К их главным свойствам относят: очищение сосудов от холестериновых клеток, питание мозга, защита от онкологических заболеваний, улучшение зрения и так далее.3. Авокадо. Этот продукт вмещает в себе и полиненасыщенные жирные кислоты, и мононенасыщенные. Собственно, из-за них авокадо и является суперфудом, обладающим уникальными свойствами: снижение уровня холестерина, поддержка сердца и сосудов, ускорение обмена веществ.4. Проростки бобовых и других растений. Диетологи утверждают, что проростки из семян различных растений можно смело назвать «живыми». В них концентрируется максимальное количество витаминов и минералов.5. Киноа. Для многих украинцев киноа является деликатесом родом из США. На самом деле, это крупа из семейства амарантовых, поэтому медики настаивают на ее употреблении. В ней содержатся витамины А, В, С, Е и другие, но главное достоинство киноа — это то, что продукт является природным антиоксидантом и в буквальном смысле омолаживает организм человека изнутри.6. Вода. Самый полезный и практически бесплатный суперфуд, который доступен всем. Вода очищает организм, обогащает кровь кислородом и является самым необходимым продуктом.7. Свекла. Этот овощ обладает уникальными свойствами как в сыром, так и в термически обработанном виде. Свеклу медики называют «метлой» для пищеварительной системы. Плюс ко всему, благодаря свекле можно поднять уровень гемоглобина в крови, избавиться от запоров и ускорить метаболизм.8. Черника. Недаром эту ягодку отнесли к списку суперфудов, ведь она улучшает и сохраняет зрение, насыщая клетки витамином А.9. Лен. Семена льна обогащены полезными микроэлементами, поэтому врачи советуют есть их каждый день натощак, что положительно отразится на пищеварении.10. Брокколи. Эта капуста способна снизить уровень холестерина в крови, очистить кишечник от токсических веществ и прочего пищевого «мусора».