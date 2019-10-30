Не только алкоголь: названы основные причины заболеваний печени

Врачи развенчали главный миф о заболеваниях печени. Как выяснилось, не только злоупотребление алкоголем приводит к циррозу.Все привыкли думать, что печень — это тот орган, который дает сбой только если часто и много употреблять алкогольных напитков, а также жареной пищи, насыщенной канцерогенными веществами. На самом деле, заболевания печени, в том числе рак и цирроз, могут развиться и из-за других причин, о которых рассказали медики, чтобы предупредить людей о возможной опасности.Ученые проводили множество исследований, чтобы наконец-то выяснить, что именно является предшественником заболеваний печени. Они пришли к выводу, что причин для этого предостаточно, к основным из них относят:1. Ожирение. Причина ясна, потому как люди, страдающие от избыточной массы тела, питаются преимущественно сладостями, фаст-фудом, жареными и копчеными продуктами, которые вмещают в себе максимальное количество жиров и сахара, что в результате может привести не только к заболеваниям печени, а и недугам сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.2. Диабет. Медики уверенны, что диабетики, вынужденные колоть себе инсулин, одними из первых попадают в группу риска болезней печени. Обычно у инсулинозависимых диабетиков имеется лишний вес и местом его локации выступает живот. Накопление жировых отложений в брюшной полости приводит к ожирению печени, что в медицине называется гепатозом.3. Депрессия и боль. Если человек в плохом настроении под влиянием стрессов находится каждый день, то рано или поздно у него может развиться депрессия. Чтобы справиться с нею, люди привыкли принимать антидепрессанты, которые оказывают негативное влияние на печень. То же самое касается и тех, кто привык не лечить свои заболевания, сопровождающиеся болевыми синдромами, а пить обезболивающие препараты. Спустя некоторое время бесконтрольного приема подобных лекарств печень может и вовсе отказать.4. Никотиновая зависимость. Курильщики даже и не подозревают как влияют никотин и смолы на клетки печени. По словам ученых, вредные вещества, попадающие в организм вместе с сигаретным дымом, разрушают печень и все остальные внутренние органы, так что курить нельзя, если вы хотите прожить долго.5. Соль. Преобладающее большинство населения нашей планеты даже не считают, сколько соли и соленых продуктов они употребляют за день. Практически все превышают в несколько раз суточную дозу соли, поедая пищу из фаст-фудов, чипсы, сухарики, сушеную рыбу в упаковках, колбасу и так далее. В результате накопления солей в организме происходит следующее — жидкость задерживается и не выходит из организма вместе с солями, а из-за этого вполне может развиться гепатоз, то есть ожирение и отек печени.