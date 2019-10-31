Стоматологи рассказали о причинах кровоточивости десен

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Врачи поделились ценной информацией с теми, кто регулярно сталкивается с кровоточащими деснами и не знает, как решить эту проблему.Врачи поделились ценной информацией с теми, кто регулярно сталкивается с кровоточащими деснами и не знает, как решить эту проблему.На кровоточивость десен можно было бы не обращать внимания, если бы стоматологи не рассказали о том, что уже через несколько лет после того, как появилась кровь на зубной щетке, может начать разрушаться костная ткань. В следствие этого нарушения человек начнет терять свои зубы один за другим и ему ничего не останется, кроме как собирать деньги на протезирование зубов. И то в некоторых случаях врач не сможет предложить пациенту коронки, а только лишь вставные челюсти или имплантаты.Как оказалось, у кровоточивости десен есть причины, зная о которых, каждый человек имеет шанс себя и свои зубы обезопасить заранее.Самые верные из причин появления кровоточивости десен:1. Жесткая зубная щетка и использование зубочисток. Нередко пациенты обращаются к стоматологу с такой проблемой, как кровоточивость десен. В разговоре с человеком врач выясняет, какими приборами он пользуется для того, чтобы ухаживать за своими зубами и полостью рта в целом. Чаще всего доктор приходит к выводу, что его пациент использует зубную щетку высокой жесткости, а ему на самом деле нужно пользоваться щеткой средней жесткости или вообще мягкой. Вот и получается, что человек сам себе травмирует десна, впрочем как и в ситуации с зубочистками и зубными нитями, когда именно они и повреждают десна в щелях между зубами, отсюда и развивается кровоточивость. Но стоматологи утверждают, что если кровь на щетке, зубочистке, нити, была замечена всего один раз, то поводов для волнения нет, а когда данное явление повторяется изо дня в день — здесь уже можно идти на консультацию к врачу и выяснять, как устранить кровоточивость.2. Курение. Медики отмечают, что среди пациентов с кровоточивостью десен больше половины — курильщики. Если вы хотите избежать проблем с деснами — бросайте курить.3. Гормональный сбой или же нежелание иметь детей. Как бы это странно для многих не прозвучало, но кровоточивость десен может образоваться из-за приема гормональных препаратов, в том числе и противозачаточных.4. Анемия и сахарный диабет могут дать о себе знать за счет кровоточивости десен. Часто это явление является первым симптомом данных недугов.5. Зубной камень и отсутствие санации полости рта в течение длительного времени могут спровоцировать развитие таких заболеваний, как: гингивит и пародонтит, главным симптомом которых является кровоточивость десен.