Простые и недорогие способы лечения ОРВИ

Медики обозначили самые нехитрые методы лечения ОРВИ, которые вполне возможно использовать в домашних условиях.В первую очередь, заболев, человеку нужно понять, какой именно вирус его одолел. Правильней всего будет обратиться к участковому терапевту, на прием к котором можно сходить самостоятельно, если температура тела не повышается, или же вызвать врача на дом.Вообще у гриппа и ОРВИ симптомы очень похожи, но динамика сильно отличается. То есть, если при ОРВИ постепенно нарастают признаки болезни, такие как: першение и боль в горле, частое чиханье и кашель, поднимается температура тела не выше 38 градусов и так далее. То при гриппе больного в буквальном смысле слова валит с ног вирус, выдавая следующие симптомы: высокая температура, слабость, ломота в костях, заложенность носа, боль при глотании в горле.Как отличить ОРВИ от гриппа всем понятно, а вот отличается ли лечение этих разных заболеваний, рассказали врачи. Оказывается, ОРВИ (острую респираторную вирусную инфекцию) можно вылечить в домашних условиях простыми и недорогими методами:1. Одеть теплые вещи. При простуде, как часто называют ОРВИ, необходимо соблюдать постельный режим и одеваться тепло. Шерстяные носки отлично выполняют свою функцию согрева ног, а мягкий вязанный шарф не просто согреет ваше горло, а и снимет болевой эффект.2. Установить в комнате увлажнитель воздуха и проветривать ее каждые 2-3 часа по 15 минут. Если у вас есть кварцевая лампа, то во время проветривания можно включать и ее — это поможет расправиться с вирусами, витающими в воздухе.3. Чаще промывать нос легким солевым раствором. Для того, чтобы очистить свой нос от слизи и избавиться от заложенности, достаточно приготовить самостоятельно раствор из теплой кипяченой воды с солью и промывать им носовые проходы около 5 раз в день.4. При болях в горле помогут полоскания. Вам понадобится сушеная лекарственная ромашка или шалфей, из которых можно приготовить настой для лечения больного горла, которым необходимо будет его полоскать после каждого приема пищи и дополнительно в промежутках между трапезами.5. Ингаляции с эфирными маслами или лекарственными травами помогут облегчить дыхание и устранить кашель, а также очистить нос. Только не забывайте о том, что очень горячим паром дышать нельзя.Следует принимать и противовирусные препараты, назначенные лечащим врачом, а также употреблять продукты, обладающие антибактериальными свойствами: чеснок, лук, имбирь и так далее.