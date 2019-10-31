Диетологи назвали 6 правил для похудения

Потеря веса является процессом медленным и последовательным.Многие диетологи неоднократно говорили о том, что нельзя приступать к диете сразу, нужно дать организму почувствовать физически те изменения, которые будут с ним происходить постепенно.Итак, перед началом диеты, нужно исключить из рациона те вещи, которые приносят много калорий и не дают нужной пользы. Это мучные изделия, сладости и алкоголь. Исключать их сразу и много не получить и нужно делать это предельно аккуратно и постепенно. Сначала нужно уменьшать дозу, потом переходить на заменители, но нельзя сразу обрывать прием этих продуктов, потому что в организме начнется ломка.Во-вторых, нужно установить время для приема пищи и сделать его постоянным. нельзя принимать еду в разное время, это не выработает привычки в организме и не даст нужного ощущения сытости. Нельзя принимать еду с утра натощак, не выпив перед ем воды с медом (это и тонизирует хорошо и наполнит желудок, следовательно пищи потребуется меньше). Вечером не нужно принимать пищу за 3-4 часа до сна. То есть засыпать голодным это вполне нормально и не стоит такого бояться. Многие девушки делают неправильно, когда сначала целый день ничего не едят, а ночью буквально напихиваются разными продуктами и вредными и не очень. Поэтому стоит такое проконтролировать и составить себе личный режим питания, к которому нужно прислушиваться и внимательно следовать, чтобы в конечном итоге был хоть какой-то результат.В-третьих, важно также и количество принимаемой пищи. Даже фрукты и овощи в больших дозах способны сильно навредить желудку и пищеварительному тракту. Плэтому следует поделить приемы еды на несколько небольших и принимать еду в нормальных, но не переборных количествах. Чем меньше такой прием, тем лучше для оранизма, ведь и энергию нужную получает и не откладывает жиры. Лучше подулить свою диету по времени на несколько приемов и принимать пищу небольшими порциями, тщательно прожевывая каждый кусочек,ведь глотать почти целый кусок, это очень вредно и плохо для организма, кроме того, таким образом замедляется процесс обмена веществ.Далее следует также помнить и о физической нагрузке. Если вов ремя диеты сменить активный спорт на йогу, то пользы от этого будет намного больше, ведь тело сможет расслабиться, но в то же время подтянутся необходимые для рельэфности мышцы. Также не стоит изнурять себя и сильно утомлять во время диеты, а в плане нагрузок выбрать щадящий режим, ведь в противном случае тело будет сильно истощено и в первую очередь это негативно отобъется на внешнем виде. Такой способ может привести к повышенной усталости, сонливости, к темным кругам под глазами и даже нервозности. Поэтому чтобы избежать таких негативных последствий, нужно хорошо продумать и выбрать наиболее подходящий для себя комплекс физических упражнений, который не будет сильно влиять на здоровье, но хорошо подкоректирует фигурку и улучшит внешний вид.Перед диетой и после нее необходимо сделать разгрузочный день и принимать только воду или соки. Это поможе организму успокоится и перейти в другой режим. Во время диеты тоже не стоит исключать из рациона любимые продукты, нужно просто сделать их прием в пищу минимальным. Если есть слабость к шоколаду, то можно принимать маленький кусочек и желательно выбирать черный, он стопроцентный и натуральный поэтому еще и полезен для организма.Также стоит учитывать и свой тип фигуры и процесс обмена веществ. не нужно ожидать, что уже на второй день диеты тело похудеет на два размера. Диета это всего лишь разгрузка и облегчение для организма, а ее результат может быть видень даже через неделю после прохождения курса. Поэтому нужно настроиться на длительность процесса и максимально контролировать свой прием еды, исключая вредные или неныжные продукты, которые можно заменить более натуральными и полезными фруктами или овощами.Это поможет пройти курс диеты правильно и без сильного вреда для всего организма, а также позволит получить во время диеты массу положительных эмоций и много хорошего настроения.