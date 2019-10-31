Пилинг лица в домашних условиях: лучшие рецепты

Красивый и здоровый цвет лица, свежая, ровная, гладкая и сияющая кожа — это признаки того, что вы правильно ухаживаете за ней.Существует неимоверное количество скрабов, поэтому очень сложно найти тот, который будет учитывать индивидуальные особенности вашей кожи и помогать ей становиться ухоженнее.Гораздо проще сделать такой скраб самостоятельно.Тем более, если все необходимые ингредиенты можно найти на собственной кухне.Мы расскажем вам об основных компонентах скрабов и чем они полезны. Затем представим вам 5 рецептов скрабов. Давайте начнем!Первым делом нужно выбрать эксфолиант, обычно используют соль или сахар.Мы рекомендуем 4 разных вида:• Простой белый рафинированный сахар;• Коричневый тростниковый сахар;• Соль обычная йодированная;• Морская соль.Гранулы сахара менее абразивны, чем гранулы соли, а также быстрее растворяются. Коричневый тростниковый сахар, благодаря мягкому воздействию подходит для кожи, остро реагирующей на внешние раздражители. Соль усиливает активность клеток кожи, устраняет их отмершие частицы.Второй ингредиент, который предстоит выбрать, это масло. Мы представили 5 разных вариантов, которые прекрасно подействуют на вашу кожу – оливковое, подсолнечное, миндальное, авокадо и кокосовое масло прямого отжима. Все они, кроме авокадо, являются натуральными антисептиками. Поэтому они помогут справиться с любыми проблемами на коже. Масло из оливок хорошо подойдет для кожи, нуждающейся в увлажнении. Подсолнечное масло обладает высокой жирностью, поможет успокоить склонную к раздражениям кожу и предотвратить загрязнение пор.Миндальное масло снижает влияние UVB лучей и заметно освежает цвет лица. Масло авокадо извлекают только из мякоти фрукта, семечко не используют, поэтому оно насыщенно полезными витаминами и микроэлементами. Кокосовое масло прямого отжима наделено высокой антиоксидантной способностью и помогает остановить процессы старения.Разумеется, вы можете приготовить скраб из двух ингредиентов – эксфолианта и масла, но эффективность повысится в разы, если в смесь добавить фрукты или овощи. Они наделены витаминами, помогающими вашей коже стать еще прекрасней. Напоминаем, что использование в рецептуре свежих фруктов и овощей сокращает срок годности вашего скраба, поэтому лучше хранить все в холодильнике, а не на полке в ванной комнате. Учитывайте этот факт, когда рассчитываете количество ингредиентов.Итак, что же лучше выбрать в качестве последнего компонента скраба? Киви поможет осветлить вашу кожу, клубника прекрасно выравнивает и разглаживает мелкие морщинки, а еще она содержит витамин С. Ананас лучше всего подходит для кожи, страдающей от огромного количества прыщей. Также у него есть энзимы, помогающие избавиться от отмерших клеток кожи.Теперь обратимся к овощам. Помидоры содержат ликопин. Это вещество входит в состав кремов от загара, потому что оно помогает защищать кожу от разрушающего воздействия ультрафиолетовых лучей. Огурец поможет снизить отечность, выводя лишнюю воду из кожи.Займемся приготовлением!Ингредиенты и инструменты:• сахар или соль (на ваш выбор);• масло (по желанию);• овощи или фрукты;• герметичный контейнер.Инструкция:1. Выберите контейнер и отмерьте достаточное количество эксфолианта, так чтобы емкость была заполнена на три четверти.2. Налейте в миску масло. Придерживайтесь при этом соотношения 2 к 1. Эксфолианта должно быть в два раза больше, чем масла.3. Высыпьте эксфолиант к маслу и перемешайте.4. Добавьте фрукты или овощи, нарезанные так тонко, как только вы сможете, снова перемешайте. Не делайте это слишком интенсивно, иначе гранулы эксфолианта начнут растворяться.5. Перелейте полученную смесь в ваш контейнер. Храните в холодильнике не больше двух недель.Увлажнение и подтягиваниеСкраб состоит из томата и оливкового масла. Он помогает вернуть коже эластичность. Вместо того чтобы нарезать томаты, снимите кожуру и добавьте в скраб только мякоть. Не перемешивайте слишком сильно, это позволит скрабу дольше оставаться свежим. Перемешайте все непосредственно перед использованием.Защита и очищениеЧтобы сделать этот очищающий скраб смешайте вместе сахар, подсолнечное масло и киви. Возьмите от киви только мякоть, постарайтесь вырезать твердую сердцевину. Насладитесь приятным цветом скраба.Осветление и тонизированиеМиндальное масло, смешанное с клубникой и сахаром, делает этот скраб лучшим вариантом для подготовки к важному событию. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Скраб готов!Успокоение и смягчениеМы рекомендуем вам скраб, в котором перемешаны коричневый сахар, масло авокадо и мякоть огурца. Овощ нужно очистить от кожуры и потереть на терке или использовать блендер. Скраб идеален для чувствительной кожи. А еще он долго хранится.Отшелушивание и глубокое очищениеЭтот скраб самый серьезный из предложенных нами. Комбинация из морской соли и энзимов, содержащихся в ананасе, действительно отлично очищает вашу кожу. К счастью кокосовое масло действует очень успокаивающе. Из-за того, что ананас имеет такую плотную кожуру перед использованием его, естественно, нужно почистить. Только затем его можно добавлять в скраб.