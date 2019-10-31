Эффективное лечение сухого кашля народными средствами

Народные средства для облегчения сухого кашля.Лечение любого вида кашля требует комплексного подхода, он – симптом, лечить который нужно, учитывая первопричины и все наличествующие факторы. Кашель разного уровня чаще всего приходит вместе с ОРВИ и/или бактериальной инфекцией дыхательных путей.Сложность течения кашля зависит от локализации воспаления, его происхождения, способности иммунной системы качественно защищать…ОРВИ лечат постельным (или хотя бы домашним) режимом, питьем, орошением слизистых и безвредными (максимально безвредными) средствами для облегчения симптомов. Учитывая, что всевозможные сиропы и микстуры от сухого кашля не слишком эффективны, большинство из них еще и вредны, мы с вами должны найти более подходящие средства для облегчения кашля. Как бы там ни было, но беспокойный кашель мешает выздоравливать.Мы предложим напитки, которые могут хоть немного облегчить кашель, а при этом не навредят, а даже подкрепят болеющий организм.Лучшие напитки от сухого кашляЕсли у вас нет аллергии на мед, пользуйтесь им на здоровье.Простая теплая вода с медом – ее нужно смаковать и пить небольшими глотками, всегда, когда захочется.Виноградный сок (1 стакан) и мед (2 ч.л.) можно развести водой и пить, когда хочется и не хочется. В же помните, что при ОРВИ нужно очень много жидкости?Сухой кашель побаивается теплого молока с медом и боржоми. Можно добавить чуть сливочного масла. Этот напиток нежелателен при влажном кашле и большом количестве слизи в организме. Калина с медом – это супер средство от ОРВИ и хороший напиток для небольшого ослабления сух-го кашля. Многое тут зависит от самовнушения: калина – символичное растение для украинцев, может воздействовать на психосоматические причины заболевания.Молоко с куркумой – не очень частый напиток о кашля, хотя индусы лечат своих детей им уже много тысяч лет. Противовоспалительные свойства куркумы делают молоко еще более целебным.Чай с мятой, малиной, смородиной с медом и лимоном тоже облегчают кашель. Пейте его не слишком горячим. Пусть не раздражает слизистую горла.Молоко с морковным соком (фреш) в пропорции 1:1 тоже вкусно и смягчает горлышко. Его стоит попробовать для разнообразия.Сварите в молоке (0,5 л) один крупный плод хурмы, растереть, сцедить, чтобы избавиться от косточки и кожицы и пить этот коктейль при сухом кашле. Вкусно и полезно.И выздоравливайте! Ведь это скучно — болеть, когда столько в жизни интересного!