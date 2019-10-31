Яичная диета: минус 15 кг за 4 недели

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Данная система питания для похудения проверена большим количеством людей, которым всего за месяц удалось достичь ошеломительных результатов.Осталось чуть больше четырех недель до Нового 2017 года и если кто-то хочет привести себя в форму, сбросив лишний вес, то яичная диета — это как раз то, что нужно. На этой диете вы не будете испытывать чувство голода, а вес станет снижаться с завидной скоростью. Буквально через неделю на яичной диете вы увидите своими глазами, что лишились от 3 до 6 килограммов, и это будет только начало! Если вы выдержите все 4 недели «яично-апельсинового» похудения, то 31 декабря ваши весы покажут минус 15-20 кг.Особенности яичной диеты:1. Завтрак на протяжении всех четырех недель будет один и тот же: половинка апельсина или грейпфрута с 1-2 яйцами, сваренными вкрутую. Скорее всего, за 28 дней вам порядком надоест есть по утрам одно и то же, но ради такого сногсшибательного результата можно попробовать.2. На обед и ужин вы можете устанавливать личные ограничители по поводу количества разрешенных продуктов. Хотя, яичная диета позволяет питаться «до упаду», главное — это не отходить от основного меню.3. Всего три приема пищи.4. Пить достаточное количество воды и исключить из рациона алкогольные, а также газированные напитки.5. Добавлять, менять местами, оставлять продукты, чтобы потом их съесть, нельзя.О завтраке уже все понятно, а какими же могут быть обеды:— вареные яйца и овощи, твердый нежирный сыр;— жареное мясо с томатом и апельсином;— запеченное мясо со свежими огурцами или листьями салата;— рыба в любом виде, кроме копченого и соленого;— фрукты или овощи, которыми следует питаться, как на монодиете, то есть без ничего.Ужины немного схожи и с завтраками и с обедами, рассмотрим их более детально:— свежие огурцы, консервированный без масла тунец 100 гр, кусочек подсушенного хлеба и грейпфрут или же апельсин;— один какой-нибудь фрукт или овощ;— отварное мясо птицы с тушеными овощами;— салат из белокочанной капусты и других овощей;— яйца и салат из свежих овощей с небольшим количество масла— фруктовый салат.Единственное, что разрешено диетологами, так это составление собственного меню в таком порядке, как захочется. Главное, чтобы каждый день худеющий ел что-то новенькое и ему бы не хотелось оставаться больше полным.К слову, холестерин, содержащийся в яйцах будет практически устранен из кровеносных сосудов, а все потому, что яйца употребляются вместе с цитрусовыми фруктами, способными выводить лишний холестерин из организма.