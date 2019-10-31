10 советов гинеколога на каждый день

Женщины в наши дни так заняты дома и на работе, что не всегда обращают внимание на собственное здоровье.Регулярный осмотр у гинеколога — необходимая составляющая здорового образа жизни, ведь многие гинекологические заболевания могут никак о себе не сообщать.Следите за весомКонтролируйте свой вес. «Прыжки» веса нарушают уровень гормонов в организме женщины и сбивает менструальный цикл. Ваш рацион питания должен содержать продукты из клетчатки, белков и витаминов. Не увлекайтесь диетами. Избегайте жирных, жареных и слишком сладких продуктов. Занимайтесь спортом минимум 3 раза в неделю.Регулярный медосмотрПосещать гинеколога следует раз в полгода. Необходимо сдать общий анализ, мазок на цитологию, трансвагинальное УЗИ и т. Д. Обращаться к гинекологу следует даже если вас ничего не беспокоит, ведь некоторые болезни проявляются не сразу.Безопасный сексЕсли вы не уверены в своем партнере полностью, пользуйтесь презервативами. Презерватив это не 100% защиту от всех болезней, но он служит барьером для передачи заболеваний от одного партнера к другому и нежелательной беременности. Иногда человек забывает купить презерватив, поэтому, если вам дорого ваше здоровье, позаботьтесь о средстве защиты самостоятельно.ПрофилактикаПоловые инфекции появляются из-за изменений уровня гормонов, который может быть вызван диабетом, таблетками-контрацептивами и антибиотиками. Нормальный уровень гормонов равен нормальному кислотно-щелочного баланса во влагалище. Антибиотики и оральные противозачаточные препараты повышают риск появления бактериального вагиноза. К этому заболеванию могут привести и гели для душа, ароматизированные средства для интимной гигиены и т. д.Повторные симптомы — повод обратиться к врачуПовторные симптомы, которые вас настораживают — повод посетить гинеколога. Не все женщины знают, как лечить молочницу. Но, если вы все-таки прибегли к методам самолечения, выделения прошли, а зуд и воспаление остались — сдайте анализы на наличие других инфекций.Гель для интимной гигиены с ароматизаторами вреденВсе средства для интимной гигиены (салфетки, гели, мыло, прокладки) — нарушают природный баланс слизистой. Во влагалище женщины находятся бактерии рН (кислотно-щелочной баланс), которые не позволяют размножаться микробам. При нарушении баланса, лактобактерии погибают, в результате могут появляться воспалительные процессы.Следите за выделениямиНормальные выделения — прозрачные. В период овуляции их становится больше. Если они имеют желтоватый или зеленоватый цвет, неприятный запах, обратитесь к гинекологу. Белые выделения, похожие на творог — симптомы молочницы. Жидкие и бесцветные с неприятным запахом — причина бактериального вагиноза, зеленые — признаки трихомониаза. Раз в полгода следует проходить обследование на хламидии. Если хламидиоз не лечить, это приводит к забиванию маточных труб и бесплодие.Стринги вредят женскому здоровьюЗуд и раздражение могут быть вызваны стрингами. Эта нижнее белье сексуальное, но именно она переносит бактерии из прямой кишки во влагалище. Идеальная нижнее белье — трусики, полностью закрывающие ягодицы и из натуральных тканей.Будьте осторожны с тампонамиВо время критических дней лучше использовать прокладки, но бывают такие ситуации, когда без тампонов не обойтись (например, обтягивающие платья для вечера). Строго соблюдайте правила гигиены, меняйте тампоны не реже одного раза в 3:00, и ни в коем случае не оставляйте на ночь! Не используйте тампоны в период всей менструации, чередуйте с прокладками. Также ими лучше не пользоваться, если вы чувствуете боль в животе в период критических дней, гинекологи говорят, что тампоны замедляют отток крови из матки и усиливают больНе спите в узком нижнем бельеДля сна лучше выбирать пижаму из натуральных тканей, искусственные ткани затрудняют терморегуляцию, задерживают влагу и создают благоприятную атмосферу для размножения бактерий. Зимой ситуация обостряется, поскольку на нижнее белье мы одеваем колготки, а потом штаны. По возвращению домой сразу снимайте с себя обтягивающую одежду, ходите дома в просторных брюках из натуральных тканей и не спите в узкой нижнем белье.