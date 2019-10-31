10 советов гинеколога на каждый день
Регулярный осмотр у гинеколога — необходимая составляющая здорового образа жизни, ведь многие гинекологические заболевания могут никак о себе не сообщать.
Следите за весом
Контролируйте свой вес. «Прыжки» веса нарушают уровень гормонов в организме женщины и сбивает менструальный цикл. Ваш рацион питания должен содержать продукты из клетчатки, белков и витаминов. Не увлекайтесь диетами. Избегайте жирных, жареных и слишком сладких продуктов. Занимайтесь спортом минимум 3 раза в неделю.
Регулярный медосмотр
Посещать гинеколога следует раз в полгода. Необходимо сдать общий анализ, мазок на цитологию, трансвагинальное УЗИ и т. Д. Обращаться к гинекологу следует даже если вас ничего не беспокоит, ведь некоторые болезни проявляются не сразу.
Безопасный секс
Если вы не уверены в своем партнере полностью, пользуйтесь презервативами. Презерватив это не 100% защиту от всех болезней, но он служит барьером для передачи заболеваний от одного партнера к другому и нежелательной беременности. Иногда человек забывает купить презерватив, поэтому, если вам дорого ваше здоровье, позаботьтесь о средстве защиты самостоятельно.
Профилактика
Половые инфекции появляются из-за изменений уровня гормонов, который может быть вызван диабетом, таблетками-контрацептивами и антибиотиками. Нормальный уровень гормонов равен нормальному кислотно-щелочного баланса во влагалище. Антибиотики и оральные противозачаточные препараты повышают риск появления бактериального вагиноза. К этому заболеванию могут привести и гели для душа, ароматизированные средства для интимной гигиены и т. д.
Повторные симптомы — повод обратиться к врачу
Повторные симптомы, которые вас настораживают — повод посетить гинеколога. Не все женщины знают, как лечить молочницу. Но, если вы все-таки прибегли к методам самолечения, выделения прошли, а зуд и воспаление остались — сдайте анализы на наличие других инфекций.
Гель для интимной гигиены с ароматизаторами вреден
Все средства для интимной гигиены (салфетки, гели, мыло, прокладки) — нарушают природный баланс слизистой. Во влагалище женщины находятся бактерии рН (кислотно-щелочной баланс), которые не позволяют размножаться микробам. При нарушении баланса, лактобактерии погибают, в результате могут появляться воспалительные процессы.
Следите за выделениями
Нормальные выделения — прозрачные. В период овуляции их становится больше. Если они имеют желтоватый или зеленоватый цвет, неприятный запах, обратитесь к гинекологу. Белые выделения, похожие на творог — симптомы молочницы. Жидкие и бесцветные с неприятным запахом — причина бактериального вагиноза, зеленые — признаки трихомониаза. Раз в полгода следует проходить обследование на хламидии. Если хламидиоз не лечить, это приводит к забиванию маточных труб и бесплодие.
Стринги вредят женскому здоровью
Зуд и раздражение могут быть вызваны стрингами. Эта нижнее белье сексуальное, но именно она переносит бактерии из прямой кишки во влагалище. Идеальная нижнее белье — трусики, полностью закрывающие ягодицы и из натуральных тканей.
Будьте осторожны с тампонами
Во время критических дней лучше использовать прокладки, но бывают такие ситуации, когда без тампонов не обойтись (например, обтягивающие платья для вечера). Строго соблюдайте правила гигиены, меняйте тампоны не реже одного раза в 3:00, и ни в коем случае не оставляйте на ночь! Не используйте тампоны в период всей менструации, чередуйте с прокладками. Также ими лучше не пользоваться, если вы чувствуете боль в животе в период критических дней, гинекологи говорят, что тампоны замедляют отток крови из матки и усиливают боль
Не спите в узком нижнем белье
Для сна лучше выбирать пижаму из натуральных тканей, искусственные ткани затрудняют терморегуляцию, задерживают влагу и создают благоприятную атмосферу для размножения бактерий. Зимой ситуация обостряется, поскольку на нижнее белье мы одеваем колготки, а потом штаны. По возвращению домой сразу снимайте с себя обтягивающую одежду, ходите дома в просторных брюках из натуральных тканей и не спите в узкой нижнем белье.
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