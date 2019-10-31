Лучшие продукты для сжигания жира на животе

Придется подключить и спорт.Звучит, как мечта почти каждой женщины, однако же это правда — в мире действительно существуют продукты, которые помогают нашему организму сжигать жиры, в частности, на животе.Конечно же, вы не добьетесь результата, просто поедая их тоннами — однако если сочетать их употребление с занятиями спортом, результат не заставит себя ждать.ЙогуртКажется, ни один ТОП самых полезных продуктов не обходится без йогурта. И в этом, честно говоря, нет ничего удивительного. В этом кисломолочном продукте содержится множество полезных биологически активных веществ, и мы имеем в виду не столько бифидобактерии и лактобактерии, которые также крайне важны для нормального пищеварения, сколько активные кальций и магний, которые снижают концентрацию гормона стресса – кортизола.Кортизол играет ключевую роль в осуществлении защитных реакций организма на стресс и голод. К сожалению, он отвечает не только за поддержания необходимого уровня глюкозы в крови во время сложных периодов вашей жизни, но и за экстренное запасание питательных веществ, то есть образование жира. В свою очередь кальций и магний участвуют в процессе образования энергии, то есть сжигании жиров, а также способствуют нормализации нашего эмоционального состояния. Чем мы спокойнее (читайте, когда уровень кальция и магния в норме), тем меньше в нас вырабатывается кортизол, а значит, наш организм не запасает жиры, а наоборот расходует и процесс похудения идет намного быстрее, жир на животе сгорает с ускоренной силой.ГрейпфрутВо-первых, грейпфрут обладает низким гликемическим индексом, а значит, понижает аппетит. Во-вторых, в нем содержится самая высокая концентрация флавоноида нарингина, который известен своим свойством сжигать жиры. Это вещество активизирует работу печени, подавляет аппетит и улучшает метаболизм. Регулярное употребление грейпфрутов способствует уменьшению нарастания жировых отложений, особенно в области живота.Грецкие орехиНесмотря на то, что они довольно калорийны, их стоит включить в свою программу питания. Небольшое количество грецких орехов способно значительно изменить ваш рацион. Дело в том, что они способны надолго насыщать организм, подавляя чувство голода, а также ускорят процесс переваривая пищи.ИмбирьИмбирь отлично ускоряет обмен веществ в организме благодаря высокому содержанию эфирных масел и способствует ускоренному сгоранию жировых клеток. Употребляйте его в виде специй, добавок к гарнирам или мясу или рыбе. К слову, имбирь отлично очищает организм от шлаков и токсинов и утоляет жажду, учитывайте этот факт, когда в следующий раз будете делать лимонад или заваривать чай. Добавьте в них тертого свежего имбиря и чувствуйте, как становитесь стройнее.Зеленый чайЗеленый чай один из наиболее известных и эффективных природных сжигателей жира. Содержащиеся в нем компоненты, в том числе кофеин, ускоряют метаболизм и стимулируют клетки использовать как можно больше калорий, что способствует уменьшению жировых отложений. Для оптимального эффекта рекомендуется выпивать как минимум одну чашку чая в день.ОвсянкаОвсянка – богатый источник растворимой клетчатки, которая стабилизует уровень сахара в крови и способствует постепенному перевариванию еды, благодаря чему чувство сытости держится намного дольше. Как следствие, вы съедаете меньше пищи, и процесс похудения ускоряется, особенно если сочетать его со спортивными занятиями.