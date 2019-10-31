Стало известно, какие продукты богаты кальцием

Медики рекомендуют детям и взрослым налегать на продукты, содержащие кальций, дабы избежать возможных заболеваний зубов, костей и крови.Всем известно, что кальций — самый важный микроэлемент для организма человека. Благодаря ему обеспечивается нормальное функционирование внутренних органов и систем. Дефицит кальция способен напрочь испортить здоровье, к счастью, это вещество содержится во многих продуктах питания, которые может позволить себе купить каждый.Врачи настаивают на том, чтобы рацион взрослого и ребенка включал в себя большое количество кальцийсодержащих продуктов. А беременным и кормящим женщинам требуется в два раза больше кальция, чем кому-либо другому. Существует масса витаминных комплексов, в которых содержится кальций, но они являются недешевым удовольствием, поэтому лучше питаться полезными продуктами, имеющими тот же кальций, только стоящими на порядок дешевле.В обществе бытует ошибочное мнение о том, что кальций есть исключительно в продуктах животного происхождения, но на самом деле это далеко не так. Получается, что даже вегетарианцы имеют возможность употреблять кальцийсодержащие продукты, не нарушая своих принципов, касающихся отказа от употребления пищи, вмещающей в себе животные жиры.Эти продукты богаты кальцием:1. Молочные и кисломолочные продукты содержат максимальное количество кальция. Самым полезным считается творог, потому как в нем концентрация кальция наиболее высока.2. Цельнозерновые продукты и злаковые. В них не так много кальция, поэтому налегая на хлеб, каши и макароны запас кальция не пополнить, но все же это вещество имеет место быть и составляет около 50 мг на 100 гр продукта.3. Семена и орехи. Самыми богатыми на кальций являются мак, кунжут и миндаль. Так что логично будет внести в свой ежедневный рацион питания хотя бы 50-70 гр орехов или семян, которыми можно заменить перекус между основными приемами пищи.4. Шиповник. Кальция в шиповнике не очень много, но отвар из плодов этого растения позволит улучшить качество усвояемости кальция в крови, а также добавит около 300 мг чистого кальция, что составляет чуть меньше трети суточной нормы.5. Зелень. К сожалению, люди не употребляют зелень в достаточном количестве, используя ее по минимуму в качестве приправы для некоторых блюд. И зря, потому как все виды зелени обогащены кальцием.6. Рыба, морепродукты и мясо. В обществе бытует мнение, что эти продукты вмещают в себе много кальция, но на самом деле все ошибаются, так как наличие полезного вещества в них крайне низкое.7. Бобовые. В фасоли и других бобовых культурах кальций содержится в более менее нормальном количестве — около 200 мг на 100 гр продукта. А суточная норма для взрослого человека составляет 1000 мг кальция.