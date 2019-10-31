Десять возможных причин колющей боли в голове

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Врачи поведали о причинах появления боли в голове колющего характера.Нередко люди ощущают резкие приступы головной боли больше похожие на уколы острым предметом. Такой болевой эффект имеет кратковременный характер, но при этом появляться он может до пятидесяти раз в сутки. Чаще всего колющая боль возникает в височной области или около темечка, человеку может показаться будто его бьют по голове чем-то тяжелым и острым.Медики утверждают, что от таких неприятных симптомов больше остальных страдают те люди, у которых наблюдается хроническая мигрень. Но и у других людей запросто может заболеть голова, хотя, в таком случае речь идет о других заболеваниях, провоцирующих подобные приступы.Возможные причины колющей боли в голове:1. Банальный синусит нередко сопровождается головными болями.2. При артрите височной и затылочной области головы. Кстати, болевые эффекты тоже будут проявляться в висках и на затылке.3. Киста головного мозга, а также другие новообразования как доброкачественные, так и злокачественные.4. Мастоидит, как правило, присоединяется к отиту среднего уха, что в результате может привести к появлению колющих болей за ушами с одной или двух сторон.5. Артрит нижней челюсти с гнойными выделениями.6. Опухоль, располагающаяся в голове около нервных стволов.7. Остеохондроз шейного отдела позвоночника провоцирует болевые эффекты не только в шее, но и в голове.8. Поражение периферической области ЦНС, ведущее к диагнозам токсическая полинейропатия и неврит.9. Различные воспалительные заболевания глаз, уха и носа.10. Грыжа, расположенная между позвонками, также провоцирует колющую боль в голове.Как мы видим, у появления болевых приступов в голове, похожих на уколы тяжелыми предметами, достаточно много причин. Оставлять их без внимания крайне нежелательно, так как некоторые из них являются смертельно опасными. Если боли не прекращаются и повторяются по несколько раз в день, то человеку стоит немедленно обратиться к терапевту. Затем ему необходимо будет пройти полное обследование головы и головного мозга, а также спины.Терпеть колющие боли в голове, особенно если они стали приобретать хронический характер, а видимых причин человек не наблюдает, нельзя. Помните, что ранняя диагностика рака и других серьезных заболеваний позволяет увеличить шансы больного на полное выздоровление.