Десять возможных причин колющей боли в голове

Врачи поведали о причинах появления боли в голове колющего характера.

Нередко люди ощущают резкие приступы головной боли больше похожие на уколы острым предметом. Такой болевой эффект имеет кратковременный характер, но при этом появляться он может до пятидесяти раз в сутки. Чаще всего колющая боль возникает в височной области или около темечка, человеку может показаться будто его бьют по голове чем-то тяжелым и острым.

Медики утверждают, что от таких неприятных симптомов больше остальных страдают те люди, у которых наблюдается хроническая мигрень. Но и у других людей запросто может заболеть голова, хотя, в таком случае речь идет о других заболеваниях, провоцирующих подобные приступы.

Возможные причины колющей боли в голове:

1. Банальный синусит нередко сопровождается головными болями.

2. При артрите височной и затылочной области головы. Кстати, болевые эффекты тоже будут проявляться в висках и на затылке.

3. Киста головного мозга, а также другие новообразования как доброкачественные, так и злокачественные.

4. Мастоидит, как правило, присоединяется к отиту среднего уха, что в результате может привести к появлению колющих болей за ушами с одной или двух сторон.

5. Артрит нижней челюсти с гнойными выделениями.

6. Опухоль, располагающаяся в голове около нервных стволов.

7. Остеохондроз шейного отдела позвоночника провоцирует болевые эффекты не только в шее, но и в голове.

8. Поражение периферической области ЦНС, ведущее к диагнозам токсическая полинейропатия и неврит.

9. Различные воспалительные заболевания глаз, уха и носа.

10. Грыжа, расположенная между позвонками, также провоцирует колющую боль в голове.

Как мы видим, у появления болевых приступов в голове, похожих на уколы тяжелыми предметами, достаточно много причин. Оставлять их без внимания крайне нежелательно, так как некоторые из них являются смертельно опасными. Если боли не прекращаются и повторяются по несколько раз в день, то человеку стоит немедленно обратиться к терапевту. Затем ему необходимо будет пройти полное обследование головы и головного мозга, а также спины.

Терпеть колющие боли в голове, особенно если они стали приобретать хронический характер, а видимых причин человек не наблюдает, нельзя. Помните, что ранняя диагностика рака и других серьезных заболеваний позволяет увеличить шансы больного на полное выздоровление.
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Добавил kruzka в категорию Неврология

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