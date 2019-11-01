Диетологи рассказали важную информацию о самой вкусной диете, основным продуктом которой является шоколад.Сейчас проблема ожирения широко распространена в обществе, но если раньше от избыточного веса в основном страдали женщины, то на сегодняшний день количество тучных мужчин возросло в несколько раз. Теперь представители сильного пола наряду с прекрасными дамами ищут тот самый способ похудения, который бы избавил их от лишнего веса.Попав в глобальную сеть Интернет и пролистав всевозможные системы питания, в глаза сразу бросается эффективная шоколадная диета, на которой можно в день терять по 1 килограмму. Причем, желающих похудеть привлекает два главных аспекта этой диеты — шоколад и быстрый результат. Кто же не мечтал есть шоколад и при этом не поправляться, а еще и худеть?Фишка шоколадной диеты состоит в том, что кушать целых две недели можно только черный горький шоколад. Плюс, разрешено пить натуральный свежесваренный кофе, а также обязательно выпивать за день не менее 2-х литров минеральной воды, но только без газа. Если придерживаться этих нехитрых принципов шоколадной диеты, то за две недели человек может потерять около 15 килограммов лишнего веса.Диетологи категорически против того, чтобы люди использовали черный шоколад и кофе в качестве основных продуктов, сидя на диете. Данная система питания больше подходит для однодневного эксперимента в качестве разгрузки пищеварительного тракта, но использовать ее аж целых 14 дней небезопасно для здоровья.Шокирующая правда о шоколадной диете:1. Спустя две недели организм будет сильно обезвожен, так как все это время он не получал ценных витаминов и минералов, оказывающих ему пользу.2. Сброшенные килограммы на шоколадной диете возвращаются буквально за несколько дней, при этом они захватывают с собой еще парочку лишних, так как организм теперь будет накапливать жиры, ведь в любой момент его могут снова заставить голодать.3. Психологически выдержать шоколадную диету сложно, хоть она и вкусная, но одним только шоколадом и кофе сыт не будешь, а от ощущения голода настроение обязательно испортится.4. Питаясь одним только шоколадом и сбрасывая вес, можно сказать, экстремальным способом, худеющий рискует потерять силы и выполнение какой-либо физической нагрузки станет невозможным.5. Две 100 граммовые плитки шоколада и дозволенных 3 чашки натурального кофе в день — отличный способ заработать бессонницу, справиться с которой самостоятельно у вас не получится.