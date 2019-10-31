О болезнях сердца расскажет состояние кожи

Известно, что от здоровья внутренних органов зависит состояние кожи человека.По мнению американских ученых, такое хроническое неинфекционное заболевание, поражающее кожу, как псориаз, может свидетельствовать о проблемах с сердцем.Исследователи из медицинской школы университетов Пенсильвании проанализировали данные 3,6 тыс. добровольцев (мужчин и женщин), принявших участие в эксперименте. Выяснилось, что у пациентов с псориазом риск сердечного приступа выше на 53%, а вероятность смерти от острой сердечной недостаточности или болезней сосудов — на 57%.Кстати, риску подвергаются не только пожилые люди, но и пациенты моложе 40 лет.