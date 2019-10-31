Что нужно делать, чтобы высыпаться

Частой причиной недосыпания, согласно результатам исследования Центра контроля и профилактики заболеваний, становится «концентрирование на важных вещах».Если вы готовитесь ко сну, а монитор все еще включен, вероятность того, что удастся нормально отдохнуть, снижается. Причиной тому — полуночная рассылка писем, веб-серфинг и просмотр потокового видео,.По словам экспертов, экраны смартфонов, планшетов и компьютеров излучают волны света, которые достаточно длинные для того, чтобы подавать мозгу сигналы о пробуждении.Сон – это не только время для восстановления поврежденных и изношенных клеток и тканей, но и возможность «подзарядить» биологические батарейки — мозг и другие системы организма. А еще во время сна мы обрабатываем полученные за день опыт, эмоции и воспоминания.Сколько нужно спатьЧто происходит, когда вы отодвигаете сон на задний план? И сколько, на самом деле, времени нужно уделять этому процессу?Американская академия медицины и Общество изучения сна пришли к выводу: несмотря на то, что потребность в сне – параметр индивидуальный, большинству взрослых во избежание проблем необходимо уделять сну не менее 7 часов в сутки.Лишившись необходимой порции сна, в течение дня люди страдают от сонливости и раздражительности. По данным исследования «Нарушение сна и бессонница: Нерешенные проблемы человечества», около 70 миллионов американцев страдают от бессонницы или недосыпа, не получая при этом физического и эмоционального отдыха, которые гарантирует крепкий сон.Если человек недосыпает в течение длительного периода, его иммунная система ослабевает, а риск заболеть увеличивается.Национальный фонд сна провел исследование, результаты которого утверждают: каждый пятый взрослый тратит на сон в среднем менее шести часов в сутки.В течении двух десятилетий технолог Кевин Асп изучает последствия и побочные эффекты недосыпания. Он утверждает, что наше здоровье держится на трех китах: диете, физических упражнениях и на сне.Связь между недосыпом и несчастными случаями становится все очевидней. Только в США каждый год вождение в полусонном состоянии вызывает около 1 млн аварий, 500 тыс. травм и 8 тыс. смертей.Ричард Розенберг, который занимается изучением проблемы бессонницы, утверждает: спать меньше, чтобы успеть больше, – ошибка, которая ведет к падению работоспособности: «Томас Эдисон, который был известен тем, что мало спал по ночам, на самом деле устраивал себе «тихие часы» в течение дня.Если ко времени, которое он тратил на сон ночью, добавить часы его дневного сна, получится, что он тратил на сон столько же, сколько и другие».С возрастом все меняетсяМногие считают, что пожилым людям требуется меньше сна. Это одно из самых распространенных заблуждений.Цикл сна у людей старшего возраста не сокращается, а сдвигается. Именно поэтому с возрастом люди склонны пораньше засыпать и пораньше просыпаться.Эксперты не видят в этом никакой проблемы, советуя относиться к данному явлению, как к перераспределению «сонного» графика.Рекомендуемое количество часов сна в зависимости от возраста:— новорожденные – 14-17 часов;— младенцы – 12-15 часов;— дети, начинающие ходить – 11-14 часов;— дошкольники – 10-13 часов;— младшие школьники – 9-11 часов— подростки – 8-10 часов;— молодые люди до 21 года – 7-9 часов;— совершеннолетние – 7-9 часов;— люди старшего возраста – 7-8 часов.На пути к крепкому снуВ любом возрасте есть возможность улучшить качество сна. Ученые советуют заботиться о «гигиене сна» — именно этот термин подразумевает правильное отношение к процессу отдыха.Некоторым людям трудно признать, что их гаджеты (а особенно те, которые не выключаются на ночь) не только не способствуют крепкому сну, но и способны провоцировать бессонницу.Вам удалось проспать положенное вам по возрасту количество часов, но вы проснулись уставшим и разбитым? Неудивительно. За один раз ситуацию не исправишь. Как утверждают эксперты, когда дело касается отдыха, систематичность – ваш лучший друг.Советы для тех, кто хочет выспаться— Придерживайтесь графика сна. Определите, сколько часов вам нужно для того, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, и делайте все, чтобы этот график не нарушался.— Не переедайте перед сном.— Выключите подсветку на всех девайсах, чтобы ничто не отвлекало вас от сна.— Расслабляйтесь перед сном, не вгоняйте себя мыслями в стресс.— Перед сном скажите «нет» кофеину и алкоголю.