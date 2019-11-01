Этот доступный овощ поможет снизить давление

Даже небольшие порции свекольного сока помогают гипертоникам снизить артериальное давление, считают британские эксперты.Как показывают исследования, 500 миллилитров свекольного сока снижают давление на последующие 24 часа.Ученые из университета Ридинга впервые рассмотрели, как различное количество сока влияет на давление с целью определить минимально эффективную дозу.Как показали опыты, даже доза в 100 граммов сока значительно снижает давление на 4- 13 часов, так же как и хлеб с примесью свеклы. Хлеб с добавками сахарной или красной свеклы обладает тем же положительным эффектом. Эффект свеклы ученые объясняют высоким содержанием нитрата- вещества, которое при переваривании превращается в оксид азота, улучшающий кровоток и снижающий давление.Что касается пигментов, окрашивающих свеклу в красный цвет, которые ранее связывали с положительным влиянием на давление, они оказались не задействованными в этом процессе, поскольку полезной для давления оказалась как красная, так и белая свекла.Повышенное кровяное давление опасно для здоровья и жизни, значительно увеличивая риск развития инсульта и инфаркта.