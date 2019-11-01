Почему мужчинам нельзя пить много чая

Специалисты не скрывают, что полученные результаты обескуражили и их самих.Исследование с участием 6000 человек, за которыми ученые наблюдали в течение четырех десятилетий, указало на то, что для мужчин может быть опасно пить много чая. Авторами научного проекта стали медики из Университета Глазго.Исследователи обнаружили, что те представители мужественного пола, которые пьют много чая, — гораздо более склонны к развитию рака простаты. «Мужчины, выпивавшие 7 и более чашек чая в день, имели на 50 процентов выше риск заболеть этой болезнью, чем мужчины, которые пили 3 или менее чашки в день», — сообщили о своей находке ученые.Специалисты не скрывают, что полученные результаты обескуражили и их самих. То, что они установили, противоречит предыдущим исследованиям, которые оценивали чаепитие как одну из полезнейших для здоровья привычек. В частности, доказывалось, что любовь к чаю помогает снизить риск развития рака, а также болезней сердца, диабета и болезни Паркинсона.Поэтому авторы исследования пока воздерживаются от каких-то конкретных заявлений об опасности чая. «Мы не знаем, является ли фактором риска чай сам по себе» — пишут медики, указывая на то, что необходимы дополнительные исследования этой проблемы.В то же время эксперты порекомендовали не употреблять слишком много чая. Отметим, что исследование было начало еще в 1970 году, а его участниками стали добровольцы в возрасте от 21 до 75 лет, которых протестировали на предмет потребления чая, кофе и алкоголя, а также курения и общего состояния здоровья.