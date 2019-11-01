Ученые выяснили, откуда берется аллергия на кошек

Аллергия на кошек является очень распространенным в настоящее время заболеванием.Известно, что она вызвана белками, которые находятся в кошачьей слюне и моче и попадают на их шерсть. Но такую реакцию кошачьи протеины вызывают не у всех.Специалистам из Кембриджского университета удалось узнать механизм возникновения этой аллергической реакции. В ходе исследования ученые идентифицировали токсин, который вызывает ответ иммунной реакции на животное, и выяснили, какая часть иммунной системы участвует в этом процессе.Выяснилось, что кошачья шерсть вступает в контакт с бактериями и вызывает аллергию. Исследователи полагают, что эти выводы помогут при создании новых методов лечения аллергии на животных.