Это лучшие продукты для улучшения пищеварения

За счет заряда ферментов эти продукты хорошо усваиваются, а бактерии в них даже способны заменять естественные приборчики в пищеварительной системе.СпирулинаСпирулина — водоросль с невероятно большим содержанием кальция, белка и незаменимых аминокислот. Она является отличным источником питательных веществ. Спирулина считается прекрасным антиоксидантом и способна наладить пищеварение после курса антибиотиков. Водоросль можно найти как в сухом виде, так и в виде капсул.КефирСама технология производства кефира предусматривает участие активных бифидобактерий и лактобактерий, за счет которых молоко превращается в кефир. Концентрация пробиотиков в кефире больше, чем в других молочных продуктах, а повышенное содержание кальция способно сделать кефир настоящим энергетическим коктейлем.Чайный грибЧайный гриб является еще одним видом ферментированного напитка, на этот раз в форме чая. Чайный гриб использовался на протяжении веков в Азии в качестве напитка для улучшения общего состояния здоровья и повышения энергии. Такой ферментированный чай содержит ряд различных дрожжевых и других видов бактерий, а также витамины и витамин С. Чайный гриб является мощным пробиотиком, который, однако, не подойдет тем, кто имеет непереносимость дрожжей.ТемпеЛюбой вегетарианец знает, что темпе — главный заменитель мяса на основе сои. Ферментированный соевый белок является хорошим источником марганца, меди, белка и витамина B2. Темпе также содержит значительное количество клетчатки и белка, однако продукт этот достаточно калорийный, поэтому есть его нужно в умеренных количествах.МисоЭта традиционный японский продукт сделан из сброшенной ржи, бобов и ячменя и является отличным источником лактобактерий и бифидобактерий. Обычно мисо служит главным ингредиентом мисо супа, однако его можно использовать для соусов и спредов.ЙогуртСамый известный продукт-пробиотик, йогурт, всегда можно купить в ближайшем магазине. Йогурт готовится путем добавления бактериальной культуры в молоко, в результате чего получается продукт, невероятно богатый полезными бактериями, кальцием и глюкозой. Классический греческий йогурт, без ароматизаторов и подсластителей, может стать основой для множества блюд, от соусов до фруктовых муссов.Квашеная капустаНародное блюдо — квашеная капуста, на деле оказывается одним из самых мощных прибиотиков, что только можно придумать. Сам по себе процесс квашения представляет собой ферментацию, в процессе которой высвобождаются новые химические соединения. Они превращают капусту, которая и так полезна донельзя, в мощный пробиотик с высоким содержанием кальция и магния. Некоторые апологеты здорового питания даже утверждают, что квашеная капуста способна предотвращать раковые образования.Соленые огурцыХрустящие соленые огурцы являются еще одним вкусным способом добавить полезные пробиотики в свой рацион. Загвоздка с солеными огурцами состоит в том, что они должны быть именно солеными, а не маринованными. Добавление уксуса начисто лишает соленые огурцы полезных свойств, поэтому домашние соленья — лучший выбор в данном случае.СухофруктыКурага, чернослив и изюм — три столпа, на которых стоит мир сухофруктов. Сам процесс сушки и последующего хранения предполагает ферментацию — фруктовые сахара распадаются на менее сложные соединения, в результате чего мы получаем массу полезного — от фруктозы до витаминов всех групп. Естественные ферменты мягко улучшают пищеварение и укрепляют сопротивляемость организма. Сравнение показало — сухофрукты гораздо полезнее своих свежих аналогов.КимчиПодобно квашеной капусте, кимчи представляет собой салат из капусты, редиса, зеленого лука или огурца, основательно выдержанных в бочке. Кимчи чрезвычайно популярен в обеих Кореях, где его едят как аккомпанемент к каждой трапезе. Кимчи содержит очень много витамина С и каротина, а также витамины групп A,B1 и B2.