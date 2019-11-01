Как сохранить красоту осенью

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Осень диктует свои правила, как заботиться о красоте и здоровье. Но и многое остается неизменным.Пейте достаточно водыВы думали, что правило «не дай себе засохнуть» важно только летом? А вот и нет. Даже наоборот: осенью этот совет становится актуальней, потому что летний зной уже больше не напоминает о необходимости пить.Осенью можно пить чаи и другие напитки, но полностью отказываться от воды не стоит, особенно утром натощак. Чтобы она была не была холодной – залейте вечером в термос кипяток, а утром он станет приятно теплым.Кстати, не забывать пить воду на работе перед монитором поможет яркая и забавная термокружка.Обустройте себе комфортное спальное местоУж если и готовиться к зимней спячке, то так, чтобы провести ее приятно. Уберите все ненужные вещи, декоративные подушки, халаты, регулярно застилайте постель. Это то место, где вы сможете отдохнуть после напряженного дня — пусть же оно вас радует.Кроме того, освобожденное пространство поможет чувствовать себя с утра более энергично еще даже до того, как вы почистите зубы.Позаботьтесь о прогулках и двигательной активностиВ холодное время года закономерно мы меньше гуляем на свежем воздухе — из-за погоды, короткого дня и т.д. А это сказывается на здоровье и фигуре. Добавьте больше движения – запишитесь в спортклуб, на танцы, в бассейн. Больше ходите пешком (одну или несколько остановок до места работы), используйте лестницу вместо лифта.Добавьте в рацион жирыПересмотрите свое питание в сторону увеличения жиров. В пределах разумного, конечно. Они необходимы, чтобы поддерживать теплообмен осенью. Кроме того, они нужны, чтобы позаботиться о коже и волосах, которые осенью и зимой нуждаются в дополнительном уходе.Защищайте волосы, кожу лица и телаОсенью кожа нуждается в уходе не меньше, чем летом. А перепад температур, ветер и много одежды сказываются на ней не лучшим образом. Увлажняйте кожу лица, используйте крем для рук и маски для волос.