Как сохранить красоту осенью
Пейте достаточно воды
Вы думали, что правило «не дай себе засохнуть» важно только летом? А вот и нет. Даже наоборот: осенью этот совет становится актуальней, потому что летний зной уже больше не напоминает о необходимости пить.
Осенью можно пить чаи и другие напитки, но полностью отказываться от воды не стоит, особенно утром натощак. Чтобы она была не была холодной – залейте вечером в термос кипяток, а утром он станет приятно теплым.
Кстати, не забывать пить воду на работе перед монитором поможет яркая и забавная термокружка.
Обустройте себе комфортное спальное место
Уж если и готовиться к зимней спячке, то так, чтобы провести ее приятно. Уберите все ненужные вещи, декоративные подушки, халаты, регулярно застилайте постель. Это то место, где вы сможете отдохнуть после напряженного дня — пусть же оно вас радует.
Кроме того, освобожденное пространство поможет чувствовать себя с утра более энергично еще даже до того, как вы почистите зубы.
Позаботьтесь о прогулках и двигательной активности
В холодное время года закономерно мы меньше гуляем на свежем воздухе — из-за погоды, короткого дня и т.д. А это сказывается на здоровье и фигуре. Добавьте больше движения – запишитесь в спортклуб, на танцы, в бассейн. Больше ходите пешком (одну или несколько остановок до места работы), используйте лестницу вместо лифта.
Добавьте в рацион жиры
Пересмотрите свое питание в сторону увеличения жиров. В пределах разумного, конечно. Они необходимы, чтобы поддерживать теплообмен осенью. Кроме того, они нужны, чтобы позаботиться о коже и волосах, которые осенью и зимой нуждаются в дополнительном уходе.
Защищайте волосы, кожу лица и тела
Осенью кожа нуждается в уходе не меньше, чем летом. А перепад температур, ветер и много одежды сказываются на ней не лучшим образом. Увлажняйте кожу лица, используйте крем для рук и маски для волос.
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Добавил sigivigi в категорию Дерматология
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