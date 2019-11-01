Ваш путь к стройной фигуре: яблочная диета на 3 дня

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Яблочная диета — один из доступных и весьма эффективных методов похудения.Не стоит путать правильно подобранную яблочную диету с монодиетой. Главное – разнообразить рацион другими низкокалорийными продуктами помимо яблок. Если все делать с умом, вы сможете похудеть и сохранить здоровье.Помимо похудения, яблочная диета поможет очистить организм и обогатить его массой полезных витаминов и микроэлементов. Есть 2 разновидности трехдневной яблочной диеты. Вы можете выбрать ту, которая вам по душе. Первый вариант яблочной диеты: в день вам необходимо съедать 1,5 кг яблок и выпивать не менее 1,5 л воды. Яблоки разделите на 6 приемов пищи. если совсем голодно, можно выпить стакан кефира или съесть несколько ржаных сухариков. Второй вариант яблочной диеты намного разнообразней, нежели первый.Яблочная диета на 3 дня: День 1: — завтрак: яблоко, 1ст.л. обезжиренного творога и кусочек ржаного хлеба; — второй завтрак: хлебец и яблоко; — обед: салат из рыбы (150г рыбы, яблоко, сельдерей, апельсин, 75г нежирного йогурта и сок лимона, без соли); — полдник: 100г обезжиренного творога и яблоко; — ужин: 2 кусочка ржаного хлеба, 2 кусочка сыра, половинка яблока, половинка огурца, зелень.День 2: — завтрак: перемешайте 30г овсяных хлопьев, 150мл молока с низкой жирностью, тертое яблоко, 1ст.л. изюма, такое своеобразное мюсли — отличный завтрак; — второй завтрак: яблоко; — обед: блин из одного яйца, 6ст.л. молока с низкой жирностью, 30г пшеничной муки, можно добавить заменитель сахара и корицу, в качестве начинки — дольки яблока; — полдник: 100г обезжиренного йогурта и половинка яблока; — ужин: 40г вареного риса, мелко порезанное яблоко и половинка банана.День 3: — завтрак: 2ст.л. обезжиренного творога и кусочек ржаного хлеба, в перерыв между первым и вторыми завтраками можете съесть яблоко; — второй завтрак: смешайте 150г обезжиренного кефира, сок одного яблока с мякотью, корицу и лимонным соком; — обед: сварите 100г куриного филе и сделайте соус для него из мелко нарезанных перца и яблока, 2ч.л. сахара, 3ст.л. воды и 1ч.л. сока лимона, соль, перец, уксус по вкусу; — полдник: яблоко; — ужин: салат из яблока, 2 морковок, кусочка сыра и 1ч.л. изюма. В качестве соуса — молоко с низким процентом жирности и заменителем сахара.Повторять яблочную диету стоит не раньше, чем через месяц. Прислушивайтесь к своему организму, если яблоки не вызывают у вас вздутия, дикого чувства голода и легко переносится – яблочная диета вам подходит. Также стоит проконсультироваться с врачом, яблочной диеты не стоит придерживаться если у вас проблемы с ЖКТ, хронические заболевания, вы беременны или кормите грудью.