Главные мифы о «гинекологическом» раке

Онкозаболевания занимают четвертую позицию по смертности от рака во всем мире.Рак является одной из основных причин смерти в мире — почти 10 миллионов в год.При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, наиболее часто встречаемые типы рака среди мужчин и женщин отличаются.Если у мужчин это чаще онкология легких, печени и так далее, то противоположный пол чаще страдает от “женского” рака. То есть опухоли молочных желез и онкологии по части гинекологии.И только одна из пяти женщин может назвать ее точные симптомы. Да что ходить далеко, вы сами могли бы назвать хоть один?..Специалист по женской онкологии Трэйси Майлс, руководитель британской информационной службы Аск Eve, развенчивает мифы, окружающие этот вид рака, и рассказывает о его основных предупреждающих знаках.МИФ 1: У женщин бывает два типа рака по “женской части”: онкология шейки матки и яичниковФАКТ: Гинекологические виды рака охватывают все половые органы. Чаще всего встречается онкология шейки матки, но также бывают редкие, но не менее опасные рак вульвы (внутренние и внешние половые губы), влагалища, матки и яичников.МИФ 2: Гинекологический рак бывает только у пожилых женщинФАКТ: Не факт. Все виды рака, в том числе гинекологические, и правда в основном встречаются у пожилых людей, просто по причине «изнашивания» организма, тем не менее, бывают случаи, когда с этим сталкиваются и даже умирают женщины молодого возраста.И если диагноз “рак шейки матки” чаще всего ставится женщинам в пожилом возрасте, то случаи рака вульвы нередки у молодых, в Великобритании, например, количество таких случаев с 2008 года возросло аж на 20 процентов.МИФ 3: Женский рак — это «тихий убийца» без каких-либо признаков или симптомовФАКТ: Это не так. Правда состоит в том, что многие женщины просто их принимают за временное явление или другие заболевания. А то и вовсе игнорируют.МИФ 4: Рак матки может развиться только после наступления климаксаФАКТ: Почти три четверти случаев рака матки случается у женщин в возрасте от 40 до 74 лет, и в большинстве случает на самом деле затрагивает тех, которые уже столкнулись с менопаузой.Тем не менее, бывают случаи, когда у женщины находят опухоль раньше. Например, это касается случаев рака, который вызван генами и родами, например, синдром Линча (или HNPCC).МИФ 5: Такой рак больше грозит людям с распущенным поведениемФАКТ: Это совершенно не соответствует действительности. Женщина может заболеть любым видом гинекологического рака даже будучи девственницей. А миф о распущенном поведении возник, вероятно, из-за того, что подавляющее большинство случаев рака шейки матки бывает вызван ВПЧ (папилломавирусом человека), который передается в том числе и во время секса.Причем секса не обязательно проникающего, достаточно просто интимных ласк, чтобы подхватить вирус.И кроме того, есть более серьезные факторы риска, это возраст, курение, лишний вес, наследственный риск, плохое питание, ослабленная иммунная система.МИФ 6: Мазок шейки матки исследует все гинекологические виды рака, в том числе рак яичниковФАКТ: К сожалению, это не так. Этот скрининг предназначен для выявления предраковых изменений в области шейки матки, которые при отсутствии лечения могут приводить к развитию рака.МИФ 7: Мне не нужен такой тест, если я девственницаФАКТ: Подавляющее большинство случаев рака шейки матки вызывается папилломавирусом, который, как было сказано выше, передается, даже если вы не имели проникающего секса. Вот почему каждой женщине — независимо от того, имела она 30 мужчин или ни одного — важно регулярно посещать гинеколога и делать обследования.А также важно помнить, что ВПЧ хоть и является главной причиной рака шейки матки, но все-таки не единственной, есть и другие факторы риска.И кстати, если у вас обнаружили ВПЧ, это еще не повод бежать топиться, иногда вирус имеет свойство проходить сам по себе, как обычная простуда.МИФ 8: Прием противозачаточных таблеток может увеличить риск ракаФАКТ: Это может показаться вам странным, но на самом деле, как раз наоборот. Прием таких препаратов может снизить риск развития других видов рака, в том числе матки и рака яичников. Доказано многократно.МИФ 9: Изменения во внешнем виде вульвы являются нормальным явлениемФАКТ: На каком-то этапе каждая женщина сталкивается с некоторыми изменениями в этой области. Например, вульва может стать темнее, когда женщина сексуально возбуждена, или потерять некоторую округлость, что бывает с возрастом.Тем не менее, если вы заметили какие-либо язвочки, утолщения, красные, белые или темные пятна на коже, нужно без промедления записаться на прием к врачу, так как некоторые заболевания кожи вульвы могут быть злокачественными.МИФ 10: Кровотечение между месячными — это нормальноФАКТ: Есть несколько объяснений, почему это может происходить, например, изменения вызывают принимаемые вами таблетки, вызывающие гормональные изменения. Тем не менее, это не подвод “забить” на проблему, потому что она может быть вызвана не только таблетками. Очень часто неожиданное вагинальное кровотечение является симптомом, связанным со всеми видами гинекологического рака.МИФ 11: Вакцина против ВПЧ в детском или подростковом возрасте может способствовать подростковой распущенностиФАКТ: Нет прямой связи между вакцинацией и сексуальной активностью человека.Это просто вакцина для профилактики рака. А поведение вашего ребенка — это зависит от вас и вашего воспитания, а не прививки. Поэтому так желательно, чтобы все молодые люди проходили процедуру такой вакцинации.Но также при этом важно понимать, что она не защищает от ИППП (инфекций, передаваемых половым путем).