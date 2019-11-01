Названа неожиданная причина мужского бесплодия
Ученые из Американского общества репродуктивной медицины провели исследование, результаты которого доказали связь продолжительности сна мужчины с его способностью зачать ребенка.
Шансы зачать ребенка существенно снижаются у мужчин, которые любят спать долго. Наблюдение за 700 парами показало, что мужчины, предпочитающие спать дольше 9 часов в день, снижают шанс зачатия ребенка на 40%. Интересно, что такой же эффект наблюдается при хроническом недосыпе — меньше шести часов в сутки.
Ученые выяснили, что оптимальная продолжительность сна для мужчины, который хочет стать отцом — от 7 до 9 часов в день. На состоянии мужчина также негативно отражается низкое качество сна. Если человек постоянно просыпается или долго не может уснуть, его способность оплодотворить женщину снижается.
Эти два показателя связаны потому, что тестостерон (мужской гормон) в основном вырабатывается во время сна. Вот почему представителям сильного пола, которые хотят завести детей, так важно следить за своим отдыхом.
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