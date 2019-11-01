Названа неожиданная причина мужского бесплодия

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Ученые рассказали, чем длительный сон опасен для мужчин.Ученые из Американского общества репродуктивной медицины провели исследование, результаты которого доказали связь продолжительности сна мужчины с его способностью зачать ребенка.Шансы зачать ребенка существенно снижаются у мужчин, которые любят спать долго. Наблюдение за 700 парами показало, что мужчины, предпочитающие спать дольше 9 часов в день, снижают шанс зачатия ребенка на 40%. Интересно, что такой же эффект наблюдается при хроническом недосыпе — меньше шести часов в сутки.Ученые выяснили, что оптимальная продолжительность сна для мужчины, который хочет стать отцом — от 7 до 9 часов в день. На состоянии мужчина также негативно отражается низкое качество сна. Если человек постоянно просыпается или долго не может уснуть, его способность оплодотворить женщину снижается.Эти два показателя связаны потому, что тестостерон (мужской гормон) в основном вырабатывается во время сна. Вот почему представителям сильного пола, которые хотят завести детей, так важно следить за своим отдыхом.