Диета, позволяющая обрести плоский живот за считанные дни

Результат впечатляет.Данная диета поможет избавиться от чувства вздутия и тяжести в желудке, а также поспособствует нормализации пищеварения и сделает живот более плоским.В эти дни необходимо исключить из своего рациона следующие продукты:1. Соль, приправы на основе соли и продукты высокой степени переработки. Вода притягивается к натрию, поэтому когда вы в больших количествах потребляете соль, вы удерживаете в себе больше воды, что приводит к вялости, тучности и дополнительным килограммам. Ограничение себя в потреблении соли и повышенное потребление воды поможет вернуть ваш организм в равновесное состояние. Это также снизит вероятность гипертонии и остеопороза. Если пища без соли кажется вам безвкусной, используйте приправы без соли.2. Излишние углеводы. Ваши мышцы в качестве запасного источника энергии хранят определенный тип углеводов, называемый гликогеном. Каждый грамм гликогена хранится вместе с тремя граммами воды. Однако если завтра вы не участвуете в марафоне, вам все эти запасы не нужны. Снизьте потребление продуктов с высоким содержанием углеводов, таких как макароны, бананы, сдоба, чтобы научить свой организм использовать накопленные излишки топлива. После сожжения гликогена уйдет и избыточное количество воды.3. Сырые фрукты и овощи. Полчашки вареной моркови обеспечат такое же количество питательных веществ, что и чашка сырой, но при этом займут меньше места в желудочно-кишечном тракте. Ешьте только вареные овощи, небольшие порции неподслащенных сухих фруктов и консервированные фрукты в собственном соку. Благодаря этому вы получите все необходимые вещества и одновременно избавите кишечник от лишнего объема.4. Пища, содержащая газ. Некоторые продукты в кишечнике выделяют много газа: бобовые, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, кабачки, лук, перец и цитрусовые.5. Жевательная резинка. Вы, вероятно, не знаете об этом, но когда вы жуете жевательную резинку, вы глотаете воздух. Этот воздух оказывается в желудочно-кишечном тракте и приводит к вздутию и увеличению живота.6. Сахарные спирты. Эти заменители сахара, называемые ксилитом или мальтитом и т. п., часто содержатся в продуктах с низким содержанием калорий или углеводов, таких как пирожные, конфеты или энергетические батончики, потому что они сладкие на вкус. Как и в случае с клетчаткой, кишечник по большей части их не впитывает. Это хорошо для учета калорий, но не так хорошо для живота Сахарные спирты вызывают образование газов, вздутие живота и понос. Избегайте их.7. Жареные продукты. Жирные продукты, особенно жареные, перевариваются медленнее, из-за чего вы чувствуете себя тяжелым и обрюзгшим.8. Острая пища. Продукты, приправленные черным перцем, мускатом, гвоздикой, чили, луком, чесноком, горчицей, томатным соусом, кетчупом или уксусом, стимулируют выделение желудочной кислоты, которая может вызвать раздражение.9. Газированные напитки. Как вы думаете, куда деваются все эти пузырьки? Они собираются у вас в животе!10. Алкоголь, кофе, чай, горячий шоколад и кислые фруктовые соки. Все эти высококислотные напитки раздражают желудочно-кишечный тракт, что может стать причиной воспаления.Меню четырехдневной программы против вздутия животаДень первыйЗавтрак1 стакан кукурузных хлопьев1 стакан обезжиренного молока1/2 стакана яблочного пюре1/4 стакана жареных или сырых семян подсолнечника1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Сядьте завтракать рядом с окном, в которое светит солнце. Ученые доказали, что утренний свет повышает настроение, запускает внутренние биологические часы человека, и благодаря этому он способен на максимальную отдачу энергии в течение всего дня.Обед100 граммов нежирной буженины1 ломтик нежирного сыра350 граммов свежих помидоров1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Раскрасьте свой день в яркие цвета! Перед тем как сесть за стол, поставьте на него вазу со свежими цветами. Вы отдаете этой диете много сил и заслуживаете вознаграждения.ЗакускаЧерничный коктейль: 1 стакан обезжиренного молока и 1 стакан черники смешивайте в блендере 1 минуту. Перелейте в стакан и добавьте 1 столовую ложку льняного масла или 1 столовую ложку семян подсолнечника или тыквы.Психологический прием. Устройте себе виртуальный отпуск. Пока вы готовите еду, включите какую-нибудь веселую музыку и перенеситесь мысленно на пляж с набегающими волнами и кокосовыми пальмами. Можно также нанести на лицо немного крема для загара и глубоко вдохнуть. За окном идет снег? Ха, вы в тропиках!Ужин1 стакан вареной зеленой фасоли100 граммов запеченной рыбы1/2 стакана картошки, запеченной в духовке с 1 столовой ложкой оливкового масла1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Ставьте на стол тарелки и чашки меньшего размера. Вам покажется, что еды больше, чем на самом деле.День второйЗавтрак1 цельнозерновой хлебец1 стакан обезжиренного молока1/4 стакана жареных или сырых семян подсолнечника100 граммов ананасов в собственном соку1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Придумайте одноразовую мантру. Выберите какой-нибудь успокаивающий вариант, например: «Я выбрал эту диету ради себя самого».Обед100 граммов консервированного тунца1 ломтик нежирного сыра1 стакан молодой моркови, приготовленной на пару1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Обратите «в свою веру» подругу. Пригласите ее с вами пообедать и расскажите про выбор блюд. Попробуйте вспомнить как можно больше принципов программы против вздутия живота. Это поможет вам держать в голове, зачем вы все это делаете, хоть это и отличается от вашего привычного образа жизни.ЗакускаАнанасовый коктейль: 1 стакан обезжиренного молока, 100 граммов консервированных ананасов и немного льда смешивайте в блендере 1 минуту. Перелейте в стакан и добавьте 1 столовую ложку льняного масла или пейте вместе с 1 столовой ложкой семян подсолнечника или тыквы.Психологический прием. Придумайте себе эффективный стимул. Например, пусть у зеркала висят ваши «узкие» джинсы, чтобы каждый раз, проходя мимо, вы их видели. Они будут напоминать вам о вашей конечной цели сбросить вес. Со временем они обязательно придутся вам впору.Ужин100 граммов свежих грибов, обжаренных с одной столовой ложкой оливкового масла100 граммов запеченной куриной грудки № стакана вареного коричневого риса 1 стакан лимонной водыПсихологический совет. Пойте во время приготовления ужина. По данным немецких исследователей, пение повышает иммунитет в два с половиной раза и увеличивает выработку антистрессовых гормонов.День третийЗавтрак1 стакан кукурузных хлопьев1 стакан обезжиренного молока1/4 стакана жареных или сырых семян подсолнечника2 столовые ложки изюма1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Сконцентрируйтесь на текущем моменте. Этим утром во время еды не отвлекайтесь ни на что: ни на радио, ни на телевизор, ни на газету. Сосредоточьтесь на вкусе каждого кусочка.Обед100 граммов нежирной буженины1 ломтик нежирного сыра350 граммов свежих помидоров1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Добавьте шика. Налейте воду в самый лучший хрустальный стакан. Пусть это будет специальный стакан для диеты, используйте его каждый раз.ЗакускаПерсиковый коктейль: 1 стакан обезжиренного молока и 1 стакан замороженных персиков смешивайте в блендере 1 минуту. Перелейте в стакан и добавьте 1 столовую ложку льняного масла холодного отжима или пейте вместе с 1 столовой ложкой семян подсолнечника или тыквы.Психологический прием. Будьте благодарны. Воздайте благодарность за еду, которую едите, тело, которое кормите, и жизнь, которую проживаете. Это не обязательно должно быть связано с религией. Мысленно поблагодарите людей, вырастивших персики, и своих родителей.Ужин1 стакан вареной зеленой фасоли100 граммов запеченного филе индейки1/2 стакана картошки, запеченной в духовке с 1 столовой ложкой оливкового масла1 стакан лимонной водыПсихологический совет. Подумайте о себе. Помните список самых важных людей в вашей жизни, который вы составляли ранее? За этим ужином подумайте обо всем, что вы делаете для своего тела и своей души.День четвертыйЗавтрак1 стакан овсянки1 стакан обезжиренного молока1/4 стакана жареных или сырых семян подсолнечника2 чернослива1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Посмейтесь. Четырехлетний ребенок смеется около 400 раз в день; взрослый – около 15 раз. Сегодня, даже если вы сидите за столом одна, смейтесь над своей тарелкой с овсянкой или над своим стаканом с водой.Обед100 граммов нежирной буженины1 кусочек нежирного сыра1 стакан молодой моркови, приготовленной на пару1 стакан лимонной водыПсихологический прием. Наведите красоту на своей тарелке. Готовьте сегодняшний обед, воображая себя шеф-поваром. Оберните буженину вокруг сыра и моркови, порежьте их под углом и разложите на тарелке. Украсьте несколькими веточками зелени.ЗакускаКлубничный коктейль: 1 стакан обезжиренного молока и 1 стакан замороженной клубники смешивайте в блендере 1 минуту. Перелейте в стакан и добавьте 1 столовую ложку льняного масла или пейте вместе с 1 столовой ложкой семян подсолнечника или тыквы.Психологический прием. Перед тем как сесть за стол, закройте глаза и скажите что-нибудь хорошее и обнадеживающее о своем теле. Отметьте, как вам нравятся ваши руки, и что друзья называют ваши глаза манящими, а улыбку – восхитительной.Ужин100 граммов желтой тыквы, обжаренной на1 столовой ложке оливкового масла100 граммов запеченной куриной грудки1/2 стакана вареного коричневого риса1 стакан лимонной водыПсихологический совет. Подайте сегодняшнее блюдо на своем лучшем фарфоре. Создайте соответствующую обстановку при помощи красивых приборов и кружевных салфеток.