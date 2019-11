Врачи назвали напиток, нормализующий работу кишечника

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Названы полезные свойства воды с лимоном.Вода с лимоном может подарить нашему организму массу ценных преимуществ.И вот семь причин, по которым мы можем каждый день баловать себя этим напитком.1. Увлажнение. Каждый день нам рекомендуют употреблять не менее 3-4 л воды. Эта рекомендация включает все источники жидкости, включая и пищу. Вода очень полезна для увлажненности организма, но многие люди просто не любят вкус обычной воды. А если мы добавим в неё немного лимона, то сделаем более приятной на вкус.2. Отличный источник витамина C. Цитрусовые вроде лимона содержат массу витамина C, являющегося первичным антиоксидантом, помогающим защищать клетки от повреждений свободными радикалами. Витамин C может снижать опасность сердечно-сосудистых болезней, уменьшать артериальное давление, а также предотвращать продолжительность простуды.3. Качество кожи. Содержащийся в лимоне витамин С защищает кожу от морщин. Исследования показывают, что употребляющие большее количество витамина C люди замедляет процессы старения.4. Помогает худеть. Ещё ряд исследований продемонстрировал, что содержащиеся в лимонах полифенолы антиоксиданты существенно сокращают объемы лишнего веса, вызванные жирный диеты у мышей. Также у них повышалась резистентность к инсулину.5. Помогает пищеварению. Некоторые люди пьют по утрам лимонную воду в качестве слабительного для того, чтобы предотвращать запоры. Теплая или горячая лимонная вода поможет запустить нормальную работу пищеварительной системы.6. Освежает дыхание. Лимон прекрасно нейтрализует неприятные запахи, и вот почему его довольно часто растирают в руках. То же самое происходит во рту в том случае, если мы пьём лимонную воду. Это прекрасное средство против неприятного запаха изо рта.7.Предотвращает камни в почках. Цитрусовая кислота в лимонах предотвращает формирование камней в почках из кальция. Ученые рекомендуют употреблять больше цитрусовой кислоты людям, входящим в группу риска в связи с мочекаменной болезнью.