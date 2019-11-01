Названы фрукты, провоцирующие набор лишнего веса
Хотя фрукты считаются полезными продуктами, некоторые из них стоит меньше употреблять, чтобы иметь красивую фигуру без лишнего веса, говорят диетологи.
Эксперты по питанию назвали 5 фруктов, которые являются настоящими врагами для красивой фигуры. В первую очередь это авокадо. Данный высококалорийный плод в 100 г содержит около 160 калорий. На втором месте идёт виноград – в 100 г винограда могут содержаться 67 калорий и 16 граммов сахара, что может привести к увеличению веса. Третье место занимают сухофрукты, в 100 г которых могут находиться 450-500 калорий.
Четвертое место – бананы, которые в 100 г имеют около 150 калорий, что составляет около 37,5 г углеводов. И на пятом месте оказался манго. В данном тропическом фрукте содержатся скрытые калории, которые могут помешать похудению.
Диетологи рекомендуют избегать слишком сладких фруктов, которые богаты на вредные калории.
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