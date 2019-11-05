Назван один из самых полезных напитков для сердца

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Медики объяснили, почему необходимо ежедневно выпивать чашку чая.Медики советуют всем ежедневно употреблять продукты с высоким содержанием флавоноидов, чтобы сохранить сердце здоровым.Австралийские ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление чашки чая существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании, которое длилось 23 года, приняли участие 53 тысячи человек. Примерно у пятой части испытуемых имелись те или иные заболевания или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.Специалисты изучали рацион, образ жизни и истории болезни испытуемых. В результате они пришли к выводу, что те, кто пьет хотя бы одну чашку чая каждый день, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемии, инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Эти болезни уносят больше всего жизней людей во всем мире.Как считают медики, целительное действие чая заключается в большом содержании флавоноидов. Это растительные антиоксиданты, которые очень эффективно борются с воспалительными процессами в человеческом организме. Особенно богат антиоксидантами зеленый чай, но благодаря ферментации он обладает другими полезными для здоровья свойствами.Ученые посоветовали всем употреблять ежедневно 500 миллиграммов флавоноидов. Это примерно две чашки чая или горсть черники, которая тоже очень богата этими антиоксидантами.