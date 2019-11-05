Диетологи назвали продукт, ускоряющий обмен веществ

Этот продукт необходимо употреблять регулярно.Сельдерей — один из самых полезных зимних продуктов, который обязательно должен присутствовать на вашем столе, если вы следите за красотой и здоровьем.В корне сельдерея содержится много витаминов и других полезных веществ. В частности, в нем ты найдешь витамин А, Е, К, В, С, ценные аминокислоты: аспарагин, тирозин, каротин. Диетологи называют сельдерей одним из самых полезных корнеплодов.Сельдерей ускоряет обмен веществЕсли хотите быть худой — ешьте сельдерей. Этот корнеплод благодаря своему уникальному составу ускоряет обмен веществ, заставляя лишние килограммы покидать вас. Диетологи уверены, что сельдерей — хорошее дополнение к мясу. Поэтому, нужно включать в меню на ужин: курица, кролик или индейка с салатом из сельдерея способны творить чудеса в вопросе обмена веществ.Сельдерей замедляет старениеОдна из главных функций сельдерея — замедление процессов старения. Так, уникальный набор белков, витаминов, кислот и минералов, которые можно найти в сельдерее, обеспечивает стабильную работу клеток. Добавьте корень сельдерея в супы и салаты, чтобы замедлить старение. К слову, сельдерей идеально работает в сочетании с оливковым маслом.Сельдерей снимает стрессЗвучит, конечно, немного странно, однако сельдерей действительно оказывает успокаивающее действие на организм. В частности, она помогает справляться с переутомлением, а при постоянном употреблении это состояние просто не будет наступать.