Врачи рассказали, можно ли диабетикам есть рыбу

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5 важных продуктов при диабете.Употребление данных продуктов помогает организму лучше управлять уровнем сахара в крови, что имеет решающее значение для состояния людей, страдающих диабетом.Специалисты рассказали о том, почему при данном заболевании в рационе обязательно должны присутствовать бобы, некрахмалистые овощи, ягоды, цитрусовые, а также рыба.Важный продукт при диабете: бобы. Специалисты рекомендуют лицам с сахарным диабетом регулярно употреблять такие бобовые, как фасоль, горох, бобы, нут и чечевица. Это не только нормализует уровень глюкозы в крови, но и снижает риск развития сердечных приступов и инсультов. Бобовые – источник белка, важного для людей с диабетом, а также витамина А и растворимой клетчатки, которые содействуют снижению концентрации холестерина и глюкозы в крови.Важный продукт при диабете: некрахмалистые овощи. Диабетикам следует выбирать овощи с невысокой степенью переработки. В маринованных и консервированных овощах часто содержится много соли, в то время как у людей с диабетом нередко наличествует артериальная гипертензия, повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Лучше всего есть сырые овощи. Во время готовки содержащиеся в овощах сложные углеводы частично распадаются до простых, из-за чего гликемический индекс продуктов может вырасти с низкого до среднего или даже высокого.Важный продукт при диабете: ягоды. Ягоды снабжают организм витамином С, клетчаткой, а также веществами антоцианами. Научные исследования показали, что употребление антоцианов в объеме 320 мг в день ведет к снижению уровня сахара в крови натощак примерно на 8%, а инсулинорезистентности — на 13%.Важный продукт при диабете: цитрусовые. Рацион диабетиков должен быть обогащен витаминами. Это важно, поскольку из-за нарушений работы эндокринной системы при диабете снижается защитная функция организма и люди склонны часто болеть. Цитрусовые при сахарном диабете помогают обогатить организм витаминами. Они содержат большое количество антиоксидантов – витамины С и В, необходимые для улучшения процессов синтеза на клеточном уровне. В то же время употреблять цитрусовые нужно в умеренных количествах из-за углеводов, которые могут вызвать выброс сахара в кровь.Важный продукт при диабете: рыба. Ученые считают, что люди с диабетом должны есть две порции рыбы по 140 граммов в неделю. Половину этих порций должны составлять жирные сорта – семга, сайра, сельдь, скумбрия. Эти виды рыбы полны веществ, способных сохранять здоровье костей, что важно при диабете, поскольку из-за высокого уровня сахара в крови легко возникают повреждения костей скелета. К тому же витамин D, которого также много в жирной рыбе, полезен для кожи, глаз, эритроцитов и нервной системы.