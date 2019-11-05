Медики нашли приятный способ лечения артрита

Ладан прекрасно справляется с проявлениями артрита.Ладан можно применять в качестве средства лечения воспаления суставов. По мнению исследователей из Университета Алабамы, древесная смола, используемая в обрядах, которая извлекается из африканских деревьев рода Босвелии, может остановить воспаление.Данные свидетельствуют о том, что соединения, содержащиеся в благовониях, крепятся к белкам, которые провоцируют боль и эффективно блокируют их работу.Правда, исследователи не установили, почему в ладане содержатся такие соединения. Возможно, чтобы защитить деревьев от насекомых и грибов.Открытие позволит фармацевтическим компаниям разработать новые методы для борьбы с артритом. Проблема заключается лишь в том, что соединения смолы не растворяются в воде, а значит с трудом проходят по кровотоку. Однако биотехнологическая компания Cambridge Nutraceuticals разработала новый продукт на основе босвеллии под названием Cool Joints +, который, по их мнению, решает эту проблему. Помимо смолы средство содержит соевый летицин.По словам биологов, летицин усиливает активные ингредиенты босвеллии в желудке, поэтому она равномерно распределяется как в плазме, так и в тканях.«Мы показали, что этот компонент позволяет босвеллии добраться до места, где нужно, чтобы оказать противовоспалительный эффект, и в нужных количествах», — подытожила молекулярный биолог Мириам Феррер (Miriam Ferrer).Медики довольны результатами проведенной научной работы.Другие специалисты также положительно относятся к перспективам новых препаратов на основе босвеллии.Следует отметить, что анализ 49 исследований травяных методов лечения остеоартрита с участием почти 6000 человек, также продемонстрировало эффективность ладана.