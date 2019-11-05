Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
Пятьдесят граммов сливочного масла восполняет 1/3 ежедневной нормы витамина А, необходимого организму для острого зрения и нормальной работы иммунной системы.
Сливочное масло содержит не менее 75,5% жиров, более половины из них составляют насыщенные жирные кислоты.
Полезные свойства масла
1. Сливочное масло полезно при болезнях желудочно-кишечного тракта, ведь витамин А заживляет мелкие повреждения в желудке.
2. Олеиновая кислота помогает снизить риск развития онкозаболеваний.
3. Сливочное масло особенно полезно для жителей стран с суровым климатом, ведь оно – прекрасный источник энергии, которая помогает согреться.
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