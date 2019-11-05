Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение

Что произойдет, если есть сливочное масло ежедневно.Пятьдесят граммов сливочного масла восполняет 1/3 ежедневной нормы витамина А, необходимого организму для острого зрения и нормальной работы иммунной системы.Сливочное масло содержит не менее 75,5% жиров, более половины из них составляют насыщенные жирные кислоты.Полезные свойства масла1. Сливочное масло полезно при болезнях желудочно-кишечного тракта, ведь витамин А заживляет мелкие повреждения в желудке.2. Олеиновая кислота помогает снизить риск развития онкозаболеваний.3. Сливочное масло особенно полезно для жителей стран с суровым климатом, ведь оно – прекрасный источник энергии, которая помогает согреться.