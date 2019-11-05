Врачи рассказали, можно ли «сердечникам» пить чай

Не только можно, но и нужно, утверждают эксперты.Люди, которые регулярно пьют чай, в меньшей степени подвержены болезням сердца и сосудов, — причем эффект защиты от сердечно-сосудистых нарушений проявляется даже при употреблении только одной чашки чая в день.К такому выводу пришли сотрудники Университета Западной Австралии.Учеными были изучены данные о здоровье 53 тысяч человек, за которыми велось наблюдение в рамках масштабного исследовательского проекта Danish Diet, Cancer and Health Study. Он был начат в 90-е годы и длился 23 года. Медиков интересовало, как соотносятся особенности рациона людей и их пищевое поведение с изменениями в самочувствии и работе организма.За период наблюдений у 12 тысяч человек появились симптомы, свидетельствующие о болезнях сердца. Проанализировав эти случаи нарушений в работе сердца и сравнив пищевые пристрастия участников с болезнями сердца и участников без таких болезней, ученые заключили, что защищать людей от нарушений в сердечно-сосудистой системе достаточно эффективно способны вещества флавоноиды.Флавоноиды – это группа растительных веществ, получаемых человеком с пищей и влияющих на активность многих ферментов.Ученые констатировали: «Употребление с пищей около 500 мг флавонидов в день снижает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний».По словам специалистов, одним из самых лучших источников спасительных для сердца и сосудов флавоноидов является чай, прежде всего, зеленый. В нем, в частности, содержатся рутин и антоцианы. Данные вещества усиливают антиоксидантную защиту организма, уменьшают проницаемость капилляров, повышают эластичность сосудов за счет угнетения активности гиалуронидазы, препятствуют выработке белков, активирующих апоптоз кардиомиоцитов, и тем самым защищают сердце человека от атакующих его болезней.Исследователи отметили, что для получения важных для сердца и сосудистой системы флавоноидов достаточно выпивать чашку чая в день. Также наряду с чаем от болезней сердца защищает черника. Но оздоровительные свойства этих продуктов проявляются только в условиях, когда человек не употребляет алкоголь и не курит, отметили авторы работы.