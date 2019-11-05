Психолог рассказал, что делать, если ребенок прогуливает школу

Это распространенная проблема.Ребенок может пропускать уроки в школе из-за плохой успеваемости и даже боязни наказания от родителей.По ее словам, если ребенок часто пропускает школу самостоятельно или же часто просит родителей оставить его дома, стоит разузнать, все ли у него хорошо. Ранее мы уже рассказывали, что нежелание идти в школу, имитация болезней могут быть признаком того, что ребенок подвергается буллингу.Еще одной причиной может быть плохая успеваемость или проблемы с какими-то предметами, за что потом школьника наказывают родители. Она отметила, что когда у ученика в школе все получается, атмосфера в классе комфортная, отношения и с одноклассниками, и с учителями прекрасные, а предмет дается легко, то, конечно, смысла пропускать занятия – нет.«Совсем другая ситуация, если предмет дается нелегко, или вообще непонятен. А дома ждет наказание за плохие отметки. Тогда пропуск занятий является своеобразным выходом из ситуации. Потому что ребенку проще потом просить прощения у родителей, отрабатывать свои пропуски у учителей, чем в очередной раз получить плохую отметку на уроке и еще раз убедиться в своей никчемности», – сказала Бондарчук.Психолог добавила, что, если ребенок часто самостоятельно пропускает школьные занятия, то причина обязательно есть, и она либо в школе (предмет непонятен, плохие отношения с одноклассниками, учителями), либо в семье (страх наказания).