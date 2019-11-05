Врач рассказал, как теплый ноябрь может отразиться на здоровье

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Как организм реагирует на потепление.Резкая смена погоды может привести к проблемам с самочувствием.Об этом сообщил врач-терапевт Виктор Лившин.По его словам, на резкое потепление реагируют сосуды и как следствие – меняется артериальное давление.«После этого могут возникать головные боли, неприятные ощущения в грудной клетке, тяжесть в ногах, слабость», — отметил врач.Как говорит специалист, все зависит от уже имеющихся проблем со здоровьем.«Могут даже произойти небольшие изменения в зрении», — сказал эксперт.В особую группу риска входят пенсионеры и люди с хроническими болезнями. Проблемы с самочувствием могут возникнуть также у больных диабетом, «вегетатиков», гипертоников и малоподвижных людей.Для того, чтобы избежать проблем с самочувствием в результате резкого потепления, врач посоветовал придерживаться правил ЗОЖ и не переутомляться.