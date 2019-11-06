Названа главная психологическая ошибка при похудении

Важно подготовиться и психологически.Известный диетолог Виктория Кляуз посоветовала в начале пути к похудению не обращать внимания на страх, что что-то может не получиться.По ее словам, добиться желаемого результата при снижении веса не сложно. Советами о том, как преодолеть сомнения и начать действовать, она поделилась в своем Telegram-канале.В первую очередь врач отметила, что предрассудок, мол, а вдруг не получится — это огромный булыжник, который лежит на пути к здоровью и стройности, и о который спотыкается абсолютно каждая женщина.«Случается это, когда вы только начинаете идти: отбросив предрассудки, поборов лень, поднявшись с дивана, настроившись, наконец открываете свою дверь, делаете первый шаг и оп! Булыжник: «А вдруг не получится!» — пишет Кляуз.Она добавила, что не стоит сразу думать, будто бы весь путь к желаемому результату будет состоять из таких булыжников. Или что каждый шаг будет даваться так же нелегко, как самый первый.«Да, можно взять этот булыжник с собой и тащить всю дорогу, убеждая себя, что «вы — особенная, что у вас никогда ничего не получается«. Пройдете два-три шага и наткнетесь на еще один такой же булыжник, который тащили в прошлый раз, бросили его здесь и вернулись обратно на свой уютный диван. А булыжник никуда и не делся», — с иронией говорит Кляуз.?Диетолог отмечает, что не стоит останавливается ни в начале, ни на полпути. А делать то, что и планировали: ради чего побороли лень и вышли из своей зоны комфорта.«Нужно идти! Переступить, перепрыгнуть, перелезть через этот треклятый булыжник и пойти своим путем!» — подбадривает она.По ее словам, у каждого путь к снижению веса разный: у одних он долгий, у других нет, а вот кого-то он приведет не только к желаемому результату, но и полной внутренней трансформации.«Поборов свой страх, сомнения, преодолевая препятствия в своей же голове, мы становимся свободнее, увереннее, счастливее! Стоит лишь попробовать!» — подытожила Кляуз.