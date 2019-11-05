Ученые рассказали о структурных особенностях мозга людей с аутизмом

Исследователи сравнили строение мозга людей с расстройствами аутического спектра и без них.Международная группа ученых заявила о том, что ей удалось обнаружить структурные особенности мозга людей с аутизмом. Оказалось, что расстройства аутического спектра связаны с повышенной симметрией.В ходе исследования ученые изучили данные о строении мозга 1774 человек с аутизмом и 1809 людей, которые расстройствами аутического спектра не страдали. Данные были получены с помощью МРТ. Оказалось, мозг людей с расстройством аутистического спектра более симметричен. Их левое и правое полушария более похожи друг на друга, чем у обычных людей. Эти анатомические различия сохранялись и при поправке на возраст, пол, IQ, тяжесть симптомов и использование разных препаратов.Уменьшенная асимметрия касалась толщины коры в разных участках головного мозга. В здоровом мозге эта толщина отличается у левого и правого полушарий. Вместе с тем, различие между людьми с аутизмом и контрольной группой оказалось недостаточно большим, чтобы уменьшение асимметрии могло стать диагностическим критерием или помогало в клинических прогнозах. Однако его существование поможет больше узнать о нейробиологической природе аутизма.