Семь фактов о пользе граната и гранатового сока

Гранаты имеют внушительный состав питательных и полезных для здоровья веществ.Гранат — вид растений из рода Гранат семейства Дербенниковые со съедобными плодами. Плоды граната употребляются в пищу в сыром виде, в приготовленных блюдах, напитках и для получения гранатового сока.Многие культуры используют гранат в качестве средства народной медицины. Классифицированный как ягода, плод граната составляет около 5?12 см в диаметре. Это красное, круглое и похожее на красное яблоко растение со стеблем в форме цветка.Кожура граната толстая и несъедобная, но внутри есть сотни съедобных семян. Каждое семя окружено красным, сочным и сладким семенным покрытием, известным как арил.Гранаты имеют внушительный состав питательных и полезных для здоровья веществ. Полезные свойства граната:1. Гранат обладает впечатляющим противовоспалительным эффектомХроническое воспаление какого-либо органа приводит к развитию серьезных заболеваний — болезней сердца, появлению рака, диабета 2 типа, болезни Альцгеймера и даже ожирения.Гранаты обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые снижают риски развития этих заболеваний.2. Гранат — средство против рака молочной железыРак молочной железы является одним из наиболее распространенных видов рака у женщин. Экстракт граната может препятствовать размножению клеток рака молочной железы — даже убивая некоторые из них. Однако доказательства в настоящее время ограничиваются только лабораторными исследованиями.Семь фактов о пользе граната и гранатового сока3. Гранат может снизить кровяное давлениеВысокое кровяное давление (гипертония) является одним из ведущих факторов сердечных приступов и инсультов.В одном исследовании люди с гипертонией наблюдали значительное снижение артериального давления после употребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель.4. Гранат помогает в борьбе с артритом и болью в суставахРастительные соединения в гранате оказывают противовоспалительное действие и помогают в лечении артрита.5. Гранатовый сок может снизить риск сердечно-сосудистых заболеванийБолезни сердца в настоящее время являются наиболее распространенной причиной преждевременной смерти. Пуническая кислота, основная жирная кислота в гранате, защищает от болезней сердца.6. Гранат улучшает памятьИсследование с участием 28 пожилых людей с жалобами на память показало, что 230 мл гранатового сока в день значительно улучшали маркеры вербальной и зрительной памяти. Исследования на мышах также показывают, что гранат может помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера7. Гранат может улучшить производительность упражненийГранат богат диетическими нитратами, которые, как было показано, улучшают физическую работоспособность.