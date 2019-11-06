Названы продукты, с помощью которых можно вывести никотин из организма

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Вкусно и полезно.Для того чтобы бросить курить, нам придется собрать всю свою волю в кулак. Однако, в деле избавления от этой вредной привычки, нам помогут некоторые продукты.Никотин — это алкалоид, который вызывает серьезные побочные эффекты. Это вещество вызывает привыкание и серьезные последствия для здоровья не только самого курильщика. У тех, кто находится рядом, также могут развиться сопутствующие заболевания.Никотин, который содержится в табаке, вызывает такое же привыкание, как алкоголь, кокаин и морфин. Не стоит забывать об этом важном факте.Курильщику очень тяжело отказаться от этой привычки. Ведь тело и мозг пугающе привыкают к воздействию этого активатора и, при обнаружении его дефицита, проявляют симптомы классического абстинентного синдрома: тревожность, раздражительность, беспокойство…Неважно, курите ли вы сами, или в вашем окружении есть такие люди, вы должны знать, что никотин негативно воздействует на ваше тело, и это ставит под угрозу ваше здоровье. Вы должны предпринять решительные действия, чтобы бороться за свое качество жизни и не дать курению погубить себя.Здесь мы объясним, какие продукты помогут вывести из тела токсины в следствие воздействия никотина. Однако первое, что мы должны сделать, это, конечно, полностью отказаться от сигарет.Затем, чтобы восстановить легкие и удалить все токсичные вещества из организма, стоит пересмотреть стиль питания.Какое воздействие оказывает никотин на наш организмКогда мы думаем о последствиях курения, то первое, что приходит всем на ум, — это рак легких.Тем не менее, никотин является причиной множества недомоганий, не имеющих явных симптомов. Мы часто не обращаем на них внимания и не предпринимаем шагов, чтобы вылечиться.Развитие онкологических заболеваний — это то, что ждет лишь часть курильщиков (а также и не некурящих людей) в долгосрочной перспективе.Более реальной угрозой, на самом деле, являются последствия, которые возникают у практически 100% потребителей табака:Увеличение частоты сердечных сокращений.Когда никотин поступает в мозг, он воздействует на нейротрансмиттеры как допамин. Мы чувствуем себя более расслабленными, однако, это чувство длится недолго.Это приводит к тому, что через час или два, мы чувствуем потребность в новой дозе. Так и вырабатывается эта зависимость.Никотин изменяет наш метаболизм.Этот алкалоид оказывает влияние на нашу пищеварительную систему. Он замедляет опорожнение желудка.Кроме того, никотин смещает Ph баланс тела в сторону кислотности и угнетает функцию поджелудочной железы.Слизистая оболочка желудка также подвергается воздействию и раздражается.Постоянное употребление никотина может стимулировать секрецию кислоты в желудке.Продукты, которые выводят никотин из телаЕсли вы курильщик и, наконец, решили бросить курить, в первую очередь, вам стоит позаботиться о диете, чтобы вывести токсичные вещества, которые накопились в вашем организме.Также стоит помнить о том, что сигареты с низким содержанием смол или никотиновые пластыри также не полезны для здоровья. Они могут помочь вам постепенно отказаться от табака, но, если пользоваться ими слишком долго, они могут быть так же опасны, как и само курение.Лучше всего, собрав волю в кулак, контролировать триггеры, которые заставляют нас потянуться за сигаретой и сопротивляться этому пагубному желанию. Жизнь без курения — синоним здоровья, необходимо всегда помнить об этом.Далее мы расскажем, какие именно продукты помогут вывести остатки никотина из вашего организма.1. Натуральный сок из апельсина, граната и лимонаВитамин С в чистом виде необходим для нашего здоровья. Это природное соединение особенно полезно для тех, кто бросил курить. Витамин С помогает восстанавливать поврежденные ткани, способствует улучшению кровообращения, выводит токсины и увеличивает количество красных кровяных телец.Пейте каждое утро свежевыжатый апельсиновый сок, смешанный с соком половины лимона и половиной граната. Для этого смешайте все ингредиенты в блендере и пейте получившийся смузи на голодный желудок. Добавьте немного меда, если вам нравится более сладкий вкус.2. БрокколиБрокколи это овощ, принадлежащий к семейству крестоцветных. Все они очень эффективны для удаления токсинов и металлов из нашего тела.Брокколи помогает предотвратить рак, и важен для нас, прежде всего, как один из лучших источников витамина С и В5.3. ИмбирьОбязательно добавляйте в пищу свежий имбирь. Достаточно добавлять всего лишь 2 г тертого корня в салаты.Это растение — одно из тех, которые чаще всего рекомендуют для того, чтобы бросить курить и исцелить тело от токсинов, к которым относится и никотин.4. Морковный сокЛюди, которые бросают курить, должны пить много жидкости. Нужно «промыть» организм от всех вредных веществ, которые были накоплены в течение столь длительного времени.Морковный сок богат витаминами А, В, С и К, которые помогают вывести никотин .5. МалинаИспанское общество по исследованию табачной зависимости (SEDET) опубликовало очень интересные данные.Институт медицинских наук (ICSA) Государственного университета Идальго в Мексике (UAEH) провел исследования, которые показали, что малина помогает бороться с зависимостью от курения.Кроме того, было установлено, что малина содержит большое количество эллаговой кислоты. Это вещество помогает вывести никотин и другие вредные соединения из организма.6. ШпинатЕшьте шпинат в сыром виде. Не стоит его жарить или варить, так он потеряет значительную часть своих витаминов и фолиевой кислоты, необходимых для очищения нашего организма от никотина.7. ПерецКак шпинат, перец лучше есть сырым. Просто порежьте его ломтиками и добавьте в салат.Перец богат витаминами С, В2 и В6, необходимыми для восстановления организма от негативных последствий курения.