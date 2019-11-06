Развенчан популярный миф о заменителях сахара

Стоит ли на них полагаться.Традиционно заменители сахара употребляют в пищу в надежде похудеть. Но насколько это оправданно? Мы поможем вам разобраться в этом непростом вопросе.Заменители сахара — это вещества, способные придавать сладкий вкус пище. В этой статье мы сосредоточим внимание на тех из них, которые не содержат калорий. Действительно ли они являются нашим союзником в борьбе против ожирения?Людям всегда нравилась сладкая пища, так уж устроен наш организм. Однако в 18 веке было обнаружено, что сахар вреден. В то же время представления общества о красоте изменились, и в моду вошла более стройная фигура.Оба эти обстоятельства привели к созданию первого заменителя сахара, не содержащего калорий, в конце 19-го века. Таким образом, люди могли наслаждаться сладостями, казалось бы, без ущерба для здоровья. Но действительно ли это так?Заменители сахара безопасны для употребления человекомДоказано, что в целом это безопасные вещества и их можно смело употреблять в пищу. Медики лишь предупреждают о том, что важно не превышать рекомендованное количество.Однако их преимущества для профилактики, лечения и контроля избыточного веса и ожирения были поставлены под сомнение многочисленными исследованиями.В частности, было изучено их влияние на: инсулин, аппетит, чувство насыщения, кишечную микрофлору, а также адипоциты. Все эти факторы участвуют в возникновении ожирения.Если не превышать рекомендованную дозу, заменители сахара безопасны для употребления человеком.Помогают ли заменители сахара в борьбе против ожирения?К сожалению, научные данные не подтверждают пользу подсластителей для похудения. Далее мы расскажем о причинах их неэффективности.Действие заменителей сахара на высвобождение инсулинаИнсулин — это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа. Он нужен для того, чтобы выводить избыток глюкозы из крови. Для этого инсулин превращает глюкозу в гликоген и жировые отложения. До сих пор считалось, что заменители сахара, которые не содержат калорий, не способны стимулировать выработку инсулина. Это действительно так, но с некоторыми оговорками.Несмотря на то что напрямую заменители сахара не способны стимулировать выработку инсулина, они могут делать это косвенно.Этот непрямой эффект обусловлен способностью заменителей сахара ускорять опорожнение желудка и повышать кишечную абсорбцию. Так как они не содержат калорий, это нормально.Проблема заключается в том, что сахарозаменители с нулевой калорийностью обычно добавляют в продукты, которые содержат калории, то есть в соки, печенье, выпечку, молочные продукты и т. д. А вот это уже является фактором, который влияет на повышение уровня глюкозы в крови и, следовательно, на пик инсулина.Не содержащие калорий подсластители способны косвенно стимулировать выработку инсулина.В свою очередь, нестабильность уровня глюкозы запускает повторную стимуляцию поджелудочной железы для производства инсулина. Это приводит к так называемой «резистентности к инсулину» и повышает риск развития сахарного диабета, избыточного веса и ожирения.Заменители сахара и энергетический баланс против ожиренияЧто такое энергетический баланс? В двух словах, это соотношение калорий, которые мы потребляем, и калорий, которые мы тратим. Положительный энергетический баланс означает, что мы потребляем больше калорий, чем расходуем, и наоборот.Несмотря на низкую калорийность, заменители сахара предрасполагают к положительному энергетическому балансу. Это можно объяснить тем, что:Они повышают аппетит, то есть мы едим больше, чем нам требуется.Такие продукты дают меньшее ощущение сытости.Их вкус тоже опасен, ведь постоянное употребление сладкого вызывает своего рода зависимость. Если учесть, что натуральные продукты обычно не очень сладкие, то очевидно, что потребители часто делают выбор в пользу искусственных. А в них зачастую содержится много пустых калорий.Многие потребители обманываются, считая, что продукты с заменителями сахара более полезны, и едят их в огромных количествах. Естественно, прямым следствием является набор лишнего веса.Такие продукты уменьшают термогенный эффект пищи. Данный показатель относится к количеству калорий, расходуемых на переваривание, усвоение и метаболизм пищи. Его уменьшение означает снижение энергозатрат, а потому риск создания положительного энергетического баланса становится выше.Сахарозаменители не способны активировать механизмы автокомпенсации. Именно по этой причине тем, кто ими злоупотребляет, нужно постоянно что-то жевать в поиске удовольствия.Влияние заменителей сахара на кишечную микрофлоруМикрофлора кишечника состоит из множества бактерий, которые живут с этим органом в симбиозе, то есть во взаимовыгодном сотрудничестве. Несмотря на то что микрофлора полностью формируется в возрасте двух лет, ее состав может меняться на протяжении всей жизни. Это происходит под воздействием различных факторов. Одним из них является наш рацион.Тучные люди имеют характерный состав микрофлоры, которая, в свою очередь, благоприятствует набору веса. Согласно ряду исследований, заменители сахара способны негативно влиять на баланс микрофлоры кишечника.Заменители сахара, которые не содержат калорий, способны генерировать микрофлору кишечника, свойственную людям с ожирением.Действие заменителей сахара на адипоцитыВлияние заменителей сахара на размеры и количество адипоцитов — жировых клеток — варьируется. Оно зависит как от характеристик самого заменителя, так и от конкретного организма. Вот почему полученные данные не позволяют сделать однозначные научные выводы.Итак, исходя из всего вышесказанного очевидно, что заменители сахара — не лучший выбор для диет против ожирения. Лучше старайтесь питаться сбалансированно и разнообразно, не злоупотребляя сладким и мучным!