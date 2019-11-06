Названы даты магнитных бурь в ноябре

Расписание магнитных бурь.Стало известно, когда в ноябре 2019 ожидаются магнитные бури. Эту информацию опубликовала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.Магнитные бури в ноябре 2019. ГрафикКак следует из графика, до 19 ноября включительно беспокоиться не стоит. Геомагнитная активность начнется 20 ноября (среда) и завершится только 24 ноября (воскресенье).Самые мощные магнитные бури в ноябре будут наблюдаться 21 ноября (четверг) и 22 ноября (пятница).Названы даты магнитных бурь в ноябреЧем опасна магнитная буряМагнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли. То есть когда потоки солнечного ветра достигают нашей планеты.Большинство граждан не чувствует их. Однако многие ощущают. Это касается метеозависимых людей.В частности, магнитные бури могут плохо влиять на здоровье человека. Именно в дни магнитных бурь врачи скорой помощи и поликлиник отмечают рост жалоб от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Другие, говорят медики, могут также чувствовать повышения давления, головную боль, уменьшение работоспособности, появление тревожности, а также обострения хронических заболеваний, в том числе и разных типов аллергии.Как защититься о магнитной буриДля того, чтобы сократить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют побольше спать (не менее 7-8 часов). Для тех, кто занимаемся спортом, рекомендовано сократить нагрузки.Отдельные советы в период магнитных бурь медики дают гипертоникам. Им советуют пить побольше воды и употреблять меньше соли (дело в том, что соль задерживает жидкость и может привести к повышению давления).Что касается гипотоников, для увеличения давления врачи советуют им принимать настойку элеутерококка или лимонника, которые тонизируют организм.Для всех остальных в период магнитных бурь не будет лишним чай с ромашкой и мятой.