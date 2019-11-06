Развенчан популярный миф о пользе массажа при похудении
Известный диетолог рассказала, можно ли похудеть при помощи массажа.
На своей странице в Telegram она отметила, что массаж не создаст дефицит калорий и не избавит от лишнего веса.
«Опытные массажисты всегда дают совет: «Хотите эффективно похудеть — не забывайте о питании», — подчеркнула диетолог.
По ее словам, массаж способствует лимфооттоку, стимулирует приток крови к определенным участкам тела, влияет на состояние кожи, способствует эмоциональной разгрузке.
«Одна из моих пациенток однажды сказала » я хожу на массаж, так меня это успокаивает и переключает. А раньше я срывалась на еду». Так что у каждого свои плюсы», — добавила Кляуз.
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