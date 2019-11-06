Развенчан популярный миф о пользе массажа при похудении

Нельзя забывать об умеренном питании.Известный диетолог рассказала, можно ли похудеть при помощи массажа.На своей странице в Telegram она отметила, что массаж не создаст дефицит калорий и не избавит от лишнего веса.«Опытные массажисты всегда дают совет: «Хотите эффективно похудеть — не забывайте о питании», — подчеркнула диетолог.По ее словам, массаж способствует лимфооттоку, стимулирует приток крови к определенным участкам тела, влияет на состояние кожи, способствует эмоциональной разгрузке.«Одна из моих пациенток однажды сказала » я хожу на массаж, так меня это успокаивает и переключает. А раньше я срывалась на еду». Так что у каждого свои плюсы», — добавила Кляуз.