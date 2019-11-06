Врач рассказала, как улучшить самочувствие людям с диабетом

Как избежать осложнений диабета.Диабет – не приговор, однако этот диагноз требует особого внимания к себе, а также соблюдений определенных требований в питании и образе жизни, чтобы сохранить хорошее самочувствие.Семейный врач Наталья Лобода поделилась ценными советами, которые помогут держать под контролем сахар в крови и избежать осложнений диабета.Ежедневно ешьте авокадоНемного, всего четверть или половинку плода (можно с бутербродом или в салате). Этот продукт содержит минимум углеводов, при этом много клетчатки и мононенасыщенных жирных кислот.Благодаря своему особому составу он нормализует процесс расщепления углеводов и предотвращает скачки уровня глюкозы в крови. Кроме того, он помогает «усмирить» холестерин и снижает артериальное давление, упреждая сердечно-сосудистые заболевания и риск инсульта.Практически в каждом телефоне есть шагомер, потому самое время им воспользоваться (если нет, то обзаведитесь фитнес-браслетом). Следите, чтобы в сутки уровень вашей активности в шагах составлял не менее 12 тысяч, то есть, пройденное в день расстояние равнялось приблизительно 5 километрам.Благодаря физической активности снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, кровяное давление держится в норме, уменьшается уровень холестерина, сохраняется нормальный вес, а также удерживается норма сахара и инсулина.Пейте в сутки порядка 2 литров чистой водыПытаясь держать в норме сахар, который при диабете повышается, организм расходует много жидкости. Это приводит к обезвоживанию, что не сразу проявляется жаждой, при этом может сказаться на самочувствии.Чтобы не допускать «засухи» и ее последствий, чаще пейте чистую воду. Например, возьмите себе за правило каждый час выпивать по стакану.Спите вдовольНаверняка все слышали про необходимость спать по 7-8 часов в сутки. И для пациентов с диабетом эта рекомендация особенно важна.Дело в том, что при недосыпании усиливается аппетит и неукротимая тяга к углеводным продуктам (просто уставшему организму нужно откуда-то брать энергию), что при диабете недопустимо. Более того, отсутствие нормального сна приводит к набору лишнего веса, что при диабете усугубляет состояние.Избегайте стрессовСтресс вреден для всех, но при диабете он способен привести к скачку уровня сахара в крови. Потому максимально избегайте нервных ситуаций (в частности, экстремальных развлечений и игр). Также выберите для себя приемлемую методику релаксации, которая поможет быстро прийти в норму, если стрессовой ситуации не удалось избежать.