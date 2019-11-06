Названы самые важные витамины для здоровья зубов
Благодаря этим веществам быстрей растут кости, укрепляется иммунная система. Но многие почему-то забывают, что витамины и минералы нужны также для здоровья зубов и десен.
По данным американской Академии общей стоматологии, дефицит определенного витамина или минерала может вызвать проблемы со здоровьем полости рта. Чтобы вам было проще заботиться о своих зубах и деснах, мы решили сделать список самых полезных для них витаминов и минералов. Также из этой статьи вы узнаете, где больше всего содержится этих веществ.
Витамин А
Витамин А чаще всего ассоциируется у нас с хорошим зрением, но он к тому же необходим для поддержания в здоровом состоянии слизистых оболочек, покрывающих десны и щеки. Этот витамин делает их менее восприимчивыми к болезням. Он поддерживает в здоровом состоянии зубную эмаль.
Витамин А способствует производству слюны, а она играет очень важную роль в очистке полости рта от бактерий и частиц пищи.
Это органическое соединение в большом количестве содержится, как вы, конечно, знаете, в моркови. Его также много и в других овощах и фруктах, имеющих оранжевый цвет (например, в манго и сладком перце).
Большое количество витамина А есть в капусте и шпинате. Вернее, в этих овощах много бета-каротина, который в организме человека преобразуется в витамин А. И еще следует вспомнить про белки (яйца, рыба) – там тоже это органическое соединение присутствует в достаточном количестве.
Витамин B3
Витамин B3 (ниацин) участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях организма человека. Его недостаток в организме может привести к язвам во рту и плохому запаху изо рта. Хорошие источники этого органического соединения — рыба и курица.
Витамины В12 и В2
Из-за недостатка витаминов B12 и B2 (рибофлавин) на языке, деснах и мягких тканях рта могут появиться язвы. Эти витамины предотвращают воспаление полости рта. Их дефицит приводит к тяжелым случаям гингивита, воспаления десен без нарушения целостности зубодесневого соединения.
Витамин В12 в большом количестве имеется в шпинате, миндале, макаронах из цельной пшеницы. А витамина B2 много в мясе, рыбе, молочных продуктах и сыре.
Витамин С
Витамин С нужен для поддержания в здоровом состоянии соединительной ткани десен. Если его недостаточно в организме, то могут расшататься зубы, а десны могут начать кровоточить. В общем, в этом случае серьезно повреждаются десны. Знаете ли вы, что цинга, острое заболевание десен, как раз и связана с нехваткой витамина С?
Также следует отметить, что употребление витамина С с биофлавоноидами предотвращает образование зубного налета вокруг зубов. Источники биофлавоноидов: апельсины, абрикосы, вишня и т.д.
Витамином С богаты цитрусовые, клубника, брокколи, сладкий перец и сладкий картофель.
Витамин D
Витамин D очень важен для здоровья полости рта, так как благодаря нему усваивается кальций. Недостаток кальция часто приводит к плохому развитию зубов, к заболеваниям десен и кариесу.
Дефицит витамина D вызывает синдром жжения во рту. Симптомами этого хронического заболевания являются боль и жжение во рту, онемение, сухость во рту, изменение вкусовых ощущений. По некоторым данным, этот синдром также может быть вызван нехваткой витамина В.
Хорошие источники витамина D: яйца, рыба, молоко и печень трески. Всю дневную норму этого витамина вы можете получить, находясь 15 минут под солнечными лучами.
Витамин Е
Витамин Е является очень мощным антиоксидантом. Он полезен для восстановления тканей рта. Кроме того, он уменьшает болезненность десен у маленьких детей, когда у них режутся зубки.
Витамин Е содержится в семенах подсолнечника, орехах, листовых зеленых овощах, рыбе, авокадо, арахисовом масле.
Кальций
Достаточное количество кальция в организме человека поддерживает в хорошем состоянии его зубы. Регулярное употребление этого минерала защищает зубную эмаль. Если организму не хватает кальция, то он автоматически берет его из костей, что приводит к их размягчению. Кальций быстро всасывается в кровь, поэтому его нужно употреблять в больших количествах.
Кальций также защищает от остеопороза, заболевания, при котором снижается плотность костной ткани, в том числе и вокруг зубов.
Кальций присутствует в молочных продуктах, зеленых листовых овощах, цветной капусте, бобовых, соевом молоке, миндале, сардинах, лососе, устрицах.
Фосфор
Фосфор, как и кальций, является составной частью зубов. Согласно научным исследованиям, для того, чтобы кальций хорошо впитался в организм, его нужно употреблять вместе с фосфором, которого много в молоке, сыре, йогурте, красном мясе, бобах, чечевице, орехах и в цельном зерне.
Железо
Из-за недостаточного количества железа в организме на языке может начаться воспаление, а во рту могут появиться язвы. Дело в том, что железо помогает поддерживать на необходимом уровне эритроциты, благодаря чему иммунная система со всей эффективностью борется с болезнями и инфекциями.
Хорошие источники железа: яйца, морепродукты, красное мясо, печень, отруби, зеленые листовые овощи.
Калий
Калий (витамин К) незаменим при формировании и восстановлении костей, в том числе, конечно, и костей челюсти. Он защищает от остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Калий необходим для свертывания крови (небольшие ранки в полости рта быстрей заживают).
Калия много в бобовых, листовых зеленых овощах, молоке, йогурте, сыре, грибах, бананах, шиповнике, зеленом чае.
Фторид
В стоматологии фторид используется для противодействия разрушению зубной эмали. Обратите внимание, что фторид часто является одним из ингредиентов зубных паст. Его используют как раз для защиты зубной эмали и борьбы с кариесом.
Фторид можно найти не только в зубной пасте, но и в некоторых продуктах. Так, например, его много в черном чае и в морепродуктах.
Йод
Микроэлемент йод участвует практически во всех процессах жизнедеятельности организма. Он способствует впитыванию кальция, и таким образом помогает росту зубов и поддерживает их в хорошем состоянии. Йод необходим для правильной работы щитовидной железы. Если в функционировании щитовидной железы происходит сбой, то это приводит к проблемам с обменом веществ.
Йод содержится в морских водорослях, моллюсках, кунжуте, чесноке.
Цинк
Микроэлемент цинк, если его достаточно в организме, контролирует уровень бактерий во рту. А эти бактерии, естественно, если их слишком много, разрушают зубы и ткани десен. Вот и приходится цинку внимательно следить, чтобы бактерии сильно не размножались во рту.
Цинк в большом количестве содержится в красном мясе, сыре, устрицах, бобовых, грибах, тыквенных семечках и черном шоколаде.
Магний
Микроэлемент магний защищает зубную эмаль от истончения и разрушения, укрепляет ее. Этот микроэлемент содержится в капусте, шпинате, черном шоколаде.
Фолиевая кислота
При недостатке фолиевой кислоты (витамин В9) в рту возникают проблемы со слизистой оболочкой, языком, появляются язвочки (афтозный стоматит). В общем, для здоровья полости рта это очень важный витамин. Он содержится в листьях шпината и салата, петрушке, капусте, луке, картошке, мясе, печени, почках.
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