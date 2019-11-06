Названы самые важные витамины для здоровья зубов

Организму человека жизненно необходимы различные витамины и минералы.Благодаря этим веществам быстрей растут кости, укрепляется иммунная система. Но многие почему-то забывают, что витамины и минералы нужны также для здоровья зубов и десен.По данным американской Академии общей стоматологии, дефицит определенного витамина или минерала может вызвать проблемы со здоровьем полости рта. Чтобы вам было проще заботиться о своих зубах и деснах, мы решили сделать список самых полезных для них витаминов и минералов. Также из этой статьи вы узнаете, где больше всего содержится этих веществ.Витамин АВитамин А чаще всего ассоциируется у нас с хорошим зрением, но он к тому же необходим для поддержания в здоровом состоянии слизистых оболочек, покрывающих десны и щеки. Этот витамин делает их менее восприимчивыми к болезням. Он поддерживает в здоровом состоянии зубную эмаль.Витамин А способствует производству слюны, а она играет очень важную роль в очистке полости рта от бактерий и частиц пищи.Это органическое соединение в большом количестве содержится, как вы, конечно, знаете, в моркови. Его также много и в других овощах и фруктах, имеющих оранжевый цвет (например, в манго и сладком перце).Большое количество витамина А есть в капусте и шпинате. Вернее, в этих овощах много бета-каротина, который в организме человека преобразуется в витамин А. И еще следует вспомнить про белки (яйца, рыба) – там тоже это органическое соединение присутствует в достаточном количестве.Витамин B3Витамин B3 (ниацин) участвует во многих окислительно-восстановительных реакциях организма человека. Его недостаток в организме может привести к язвам во рту и плохому запаху изо рта. Хорошие источники этого органического соединения — рыба и курица.Витамины В12 и В2Из-за недостатка витаминов B12 и B2 (рибофлавин) на языке, деснах и мягких тканях рта могут появиться язвы. Эти витамины предотвращают воспаление полости рта. Их дефицит приводит к тяжелым случаям гингивита, воспаления десен без нарушения целостности зубодесневого соединения.Витамин В12 в большом количестве имеется в шпинате, миндале, макаронах из цельной пшеницы. А витамина B2 много в мясе, рыбе, молочных продуктах и сыре.Витамин СВитамин С нужен для поддержания в здоровом состоянии соединительной ткани десен. Если его недостаточно в организме, то могут расшататься зубы, а десны могут начать кровоточить. В общем, в этом случае серьезно повреждаются десны. Знаете ли вы, что цинга, острое заболевание десен, как раз и связана с нехваткой витамина С?Также следует отметить, что употребление витамина С с биофлавоноидами предотвращает образование зубного налета вокруг зубов. Источники биофлавоноидов: апельсины, абрикосы, вишня и т.д.Витамином С богаты цитрусовые, клубника, брокколи, сладкий перец и сладкий картофель.Витамин DВитамин D очень важен для здоровья полости рта, так как благодаря нему усваивается кальций. Недостаток кальция часто приводит к плохому развитию зубов, к заболеваниям десен и кариесу.Дефицит витамина D вызывает синдром жжения во рту. Симптомами этого хронического заболевания являются боль и жжение во рту, онемение, сухость во рту, изменение вкусовых ощущений. По некоторым данным, этот синдром также может быть вызван нехваткой витамина В.Хорошие источники витамина D: яйца, рыба, молоко и печень трески. Всю дневную норму этого витамина вы можете получить, находясь 15 минут под солнечными лучами.Витамин ЕВитамин Е является очень мощным антиоксидантом. Он полезен для восстановления тканей рта. Кроме того, он уменьшает болезненность десен у маленьких детей, когда у них режутся зубки.Витамин Е содержится в семенах подсолнечника, орехах, листовых зеленых овощах, рыбе, авокадо, арахисовом масле.КальцийДостаточное количество кальция в организме человека поддерживает в хорошем состоянии его зубы. Регулярное употребление этого минерала защищает зубную эмаль. Если организму не хватает кальция, то он автоматически берет его из костей, что приводит к их размягчению. Кальций быстро всасывается в кровь, поэтому его нужно употреблять в больших количествах.Кальций также защищает от остеопороза, заболевания, при котором снижается плотность костной ткани, в том числе и вокруг зубов.Кальций присутствует в молочных продуктах, зеленых листовых овощах, цветной капусте, бобовых, соевом молоке, миндале, сардинах, лососе, устрицах.ФосфорФосфор, как и кальций, является составной частью зубов. Согласно научным исследованиям, для того, чтобы кальций хорошо впитался в организм, его нужно употреблять вместе с фосфором, которого много в молоке, сыре, йогурте, красном мясе, бобах, чечевице, орехах и в цельном зерне.ЖелезоИз-за недостаточного количества железа в организме на языке может начаться воспаление, а во рту могут появиться язвы. Дело в том, что железо помогает поддерживать на необходимом уровне эритроциты, благодаря чему иммунная система со всей эффективностью борется с болезнями и инфекциями.Хорошие источники железа: яйца, морепродукты, красное мясо, печень, отруби, зеленые листовые овощи.КалийКалий (витамин К) незаменим при формировании и восстановлении костей, в том числе, конечно, и костей челюсти. Он защищает от остеопороза, участвует в регуляции окислительно-восстановительных процессов в организме. Калий необходим для свертывания крови (небольшие ранки в полости рта быстрей заживают).Калия много в бобовых, листовых зеленых овощах, молоке, йогурте, сыре, грибах, бананах, шиповнике, зеленом чае.ФторидВ стоматологии фторид используется для противодействия разрушению зубной эмали. Обратите внимание, что фторид часто является одним из ингредиентов зубных паст. Его используют как раз для защиты зубной эмали и борьбы с кариесом.Фторид можно найти не только в зубной пасте, но и в некоторых продуктах. Так, например, его много в черном чае и в морепродуктах.ЙодМикроэлемент йод участвует практически во всех процессах жизнедеятельности организма. Он способствует впитыванию кальция, и таким образом помогает росту зубов и поддерживает их в хорошем состоянии. Йод необходим для правильной работы щитовидной железы. Если в функционировании щитовидной железы происходит сбой, то это приводит к проблемам с обменом веществ.Йод содержится в морских водорослях, моллюсках, кунжуте, чесноке.ЦинкМикроэлемент цинк, если его достаточно в организме, контролирует уровень бактерий во рту. А эти бактерии, естественно, если их слишком много, разрушают зубы и ткани десен. Вот и приходится цинку внимательно следить, чтобы бактерии сильно не размножались во рту.Цинк в большом количестве содержится в красном мясе, сыре, устрицах, бобовых, грибах, тыквенных семечках и черном шоколаде.МагнийМикроэлемент магний защищает зубную эмаль от истончения и разрушения, укрепляет ее. Этот микроэлемент содержится в капусте, шпинате, черном шоколаде.Фолиевая кислотаПри недостатке фолиевой кислоты (витамин В9) в рту возникают проблемы со слизистой оболочкой, языком, появляются язвочки (афтозный стоматит). В общем, для здоровья полости рта это очень важный витамин. Он содержится в листьях шпината и салата, петрушке, капусте, луке, картошке, мясе, печени, почках.