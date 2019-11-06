Названы главные правила питания для офисных работников

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Следите за тем, что вы едите.Сидячая работа, пропуск приемов пищи и импульсивное набрасывание на еду, когда есть свободная минутка, часто приводят к набору лишнего веса. Как сделать питание в офисе здоровым и правильным.Как обычно ест занятой человек? На полноценный завтрак зачастую нет времени и желания, от силы — чашка кофе с бутербродом – не лучшее начало дня. Затем в течение дня снова бутерброды или еда из ресторанов быстрого питания, конфеты или печенье. Вечером на ужин – огромная порция недостающих углеводов и жиров, как компенсация за весь голодный день. И мы еще удивляемся, откуда скачки давления, головные боли, усталость после сна и лишние сантиметры на талии…Но если в корне поменять ритм.1. Начинайте день с полноценного завтракаЗавтрак дома может быть полезным, сытным и здоровым даже при нехватке времени. В крайнем случае, придется пожертвовать 30 минутами своего сна и начинать вставать раньше, если с вечера не удалось заготовить ингредиенты. Хороший завтрак – овсяная каша или мюсли с добавлением орехов, фруктов, семян и ягод. Или кисломолочные продукты – запеканка, сырники, или правильный бутерброд с сыром, мясом и цельнозерновым хлебом. Такой завтрак даст необходимую энергию, повысит работоспособность и улучшит работу мозга.Не бойтесь использовать зелень и овощи, яйца – то, что готовится быстро и с минимумом жиров. Ешьте завтрак неспешно и вдумчиво, чтобы все необходимые полезные вещества усвоились максимально.2. Найдите время на сбалансированный обедГрамотный обед даст вам сил на остаток дня и избавит от ночного переедания. К часу дня наши силы – и физические, и умственные – заканчиваются, и чтобы дотянуть до вечера, нужно как следует зарядить свой организм.Во многих офисах есть холодильник, раз в 2-3 дня пополняйте запасы для себя – йогурты, овощи, фрукты, соки. Приносите с собой контейнер с гарнирами и мясом. Разогреть «правильную» еду в микроволновке не составит труда и не займет много времени, а горячий сбалансированный обед хорошо насытит ваш организм и не даст лишним килограммам шанса остаться на фигуре.3. Есть — только не на рабочем местеНе ешьте за своим рабочим столом, отвлекаясь на монитор или бумаги. Найдите место на кухне или у подоконника кабинета и неспешно насладитесь каждым кусочком. Это даст шанс заодно отдохнуть от бесконечных дел, отвлечься и перезагрузить мозг.4. Правильно перекусывайтеПерекусывать следует обязательно – это поможет организму расслабиться и не накапливать вес до следующего приема, замедляя метаболизм. Главное, чтобы перекусы были полезными. Конфеты, печенье и чипсы оставьте коллегам, а себе заготовьте сухофрукты, орешки, мюсли, йогурты, сыр, черный шоколад. Пейте много жидкости – воды, травяных чаев, соки.