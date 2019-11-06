Лучшие системы питания для тех, кто хочет сбросить лишний вес
Трехразовое, двухразовое с перекусом и пятиразовое питание – три популярные системы употребления еды, с помощью которых можно избавиться от лишнего веса. Главный плюс всех этих систем в том, что не приходится ограничивать себя в каких-либо продуктах – есть можно все, что хочется.
Правда, независимо от того, какой системы питания вы придерживаетесь, количество быстрых углеводов, консервированных продуктов, фаст-фуда и сладостей в рационе желательно сократить до минимума, так как эти продукты вредны не только для фигуры, но и для здоровья.
Трехразовое питание
Трехразовое питание, по мнению многих специалистов, больше подходит для поддержания веса. Похудеть на полноценном трехразовом питании будет нелегко, но вполне возможно, если три приема пищи будут состоять в основном из овощей, фруктов, нежирного мяса и цельнозерновых каш.
Двухразовое питание вместе с перекусом
Двухразовое питание вместе с перекусом может помочь похудеть. Смысл в том, что нужно полноценной завтракать и обедать, а ужин должен быть перекусом: на ужин можно съесть что-то легкое – салат из зелени (без масла, сметаны и майонеза), кефир или горсть орехов.
Пятиразовое питание
Пятиразовое питание считается самым подходящим для похудения. Кроме того, такая система питания, как считают многие специалисты, подходит тем, кто много работает и кому нужно постоянно быть энергичным и активным. Дневная норма калорий делится на пять приемов пищи: основные – завтрак, обед, ужин, промежуточные – перекусы между ними. Такое питание разгоняет обмен веществ и способствует более успешному похудению.
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