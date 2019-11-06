Самые полезные напитки для улучшения метаболизма и похудения

Натуральные средства помогут похудетьНапитки, помогающие похудеть, условно можно разделить на два типа: первый – это чаи и отвары, в состав которых входят улучшающие обмен веществ компоненты, например красный перец, корица или имбирь, а вторые – это коктейли и смузи, которые предназначены для замены одного из приемов пищи.Малиновая водаИнгредиенты: свежая малина – 2 ст. л., вода – 1 л.Приготовление и применениеЯгоды размять, залить водой, перемешать и дать настояться 10–15 минут.Настой шиповникаИнгредиенты: вода – 1 л, шиповник – 3 ст. л.Приготовление и применениеЯгоды вымыть, сложить в термос, залить кипящей водой и оставить минимум на 4 ч, а лучше на ночь.О пользе шиповника знают, все. Он бесспорный лидер по количеству витаминов С, Е, К и В. Помимо этого, в нем содержится очень много железа, калия, магния и фосфора.Шиповник обладает свойством улучшать кроветворение и повышать гемоглобин, за счет чего заживление ран происходит значительно быстрее. Также он является прекрасным мочегонным и желчегонным средством, оказывает бактерицидный эффект.Отвар вишневых веточекИнгредиенты: вода – 1 л, веточки вишни – 4–5 шт.Приготовление и применениеВишневые веточки отварить в кипятке около 10 минут. Затем отвар вместе с веточками перелить в термос и дать настояться 2–3 часа.В вишневых веточках, кроме витаминов, минералов и ферментов, содержится также высокое количество фолиевой кислоты.КаркадеИнгредиенты: вода – 1 л, каркаде – 3 ст. л.Приготовление и применениеЗалить каркаде водой температуры примерно 80 °С (ни в коем случае не заваривать кипятком!) и дать настояться 7–10 минут. Этот напиток хорош как в горячем, так и холодном виде.Гибискус содержит уникальный набор витаминов, биофлавоноиды, пектины и рекордное количество аминокислот – тринадцать. Он помогает организму воспроизводить новые клетки, улучшает пищеварение, избавляет от токсинов.Настой малиновых листьевИнгредиенты: вода – 1 л, листья малины – 5 ст. л.Приготовление и применениеЛистья малины залить кипящей водой, дать настояться не менее получаса под крышкой.