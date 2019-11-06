Самые полезные напитки для улучшения метаболизма и похудения
Напитки, помогающие похудеть, условно можно разделить на два типа: первый – это чаи и отвары, в состав которых входят улучшающие обмен веществ компоненты, например красный перец, корица или имбирь, а вторые – это коктейли и смузи, которые предназначены для замены одного из приемов пищи.
Малиновая вода
Ингредиенты: свежая малина – 2 ст. л., вода – 1 л.
Приготовление и применение
Ягоды размять, залить водой, перемешать и дать настояться 10–15 минут.
Настой шиповника
Ингредиенты: вода – 1 л, шиповник – 3 ст. л.
Приготовление и применение
Ягоды вымыть, сложить в термос, залить кипящей водой и оставить минимум на 4 ч, а лучше на ночь.
О пользе шиповника знают, все. Он бесспорный лидер по количеству витаминов С, Е, К и В. Помимо этого, в нем содержится очень много железа, калия, магния и фосфора.
Шиповник обладает свойством улучшать кроветворение и повышать гемоглобин, за счет чего заживление ран происходит значительно быстрее. Также он является прекрасным мочегонным и желчегонным средством, оказывает бактерицидный эффект.
Отвар вишневых веточек
Ингредиенты: вода – 1 л, веточки вишни – 4–5 шт.
Приготовление и применение
Вишневые веточки отварить в кипятке около 10 минут. Затем отвар вместе с веточками перелить в термос и дать настояться 2–3 часа.
В вишневых веточках, кроме витаминов, минералов и ферментов, содержится также высокое количество фолиевой кислоты.
Каркаде
Ингредиенты: вода – 1 л, каркаде – 3 ст. л.
Приготовление и применение
Залить каркаде водой температуры примерно 80 °С (ни в коем случае не заваривать кипятком!) и дать настояться 7–10 минут. Этот напиток хорош как в горячем, так и холодном виде.
Гибискус содержит уникальный набор витаминов, биофлавоноиды, пектины и рекордное количество аминокислот – тринадцать. Он помогает организму воспроизводить новые клетки, улучшает пищеварение, избавляет от токсинов.
Настой малиновых листьев
Ингредиенты: вода – 1 л, листья малины – 5 ст. л.
Приготовление и применение
Листья малины залить кипящей водой, дать настояться не менее получаса под крышкой.
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